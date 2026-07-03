به گزارش خبرگزاری مهر، داوود زارع، اظهار کرد: ۱۶ دستگاه خودروی ناوگان حمل‌ونقل عمومی این سازمان به تهران جهت خدمات‌رسانی در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعزام شدند.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل در جابه‌جایی و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع صورت گرفته است.

سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد ادامه داد: ناوگان اعزامی یزد از امروز جمعه ۱۲ تیرماه در محدوده و مسیرهای تعیین‌شده در تهران بزرگ مستقر شده و تا پایان مراسم، خدمات حمل‌ونقل به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند داد.