به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در یک برنامه رادیوئی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین(ع)، هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان را گرامی داشت و با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع امام شهید اظهار کرد: در روزهای آینده، تهران میزبان جمع کثیری از هموطنان از سراسر کشور خواهد بود و با توجه به پیشبینی جمعیت میلیونی، ایجاد انسجام مدیریتی و استفاده از همه ظرفیتهای استانی، کشوری، دولتی، حاکمیتی و مردمی ضرورت دارد.
عضو هیئت دولت افزود: بر همین اساس، ستاد ملی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، فعالیت خود را از چند هفته گذشته آغاز کرده و استانداران تهران، قم و خراسان رضوی نیز مسئولیت هماهنگی ستادهای استانی را بر عهده گرفتهاند تا همافزایی لازم میان بخشهای مختلف ایجاد شود.
معتمدیان درباره زمانبندی مراسم در تهران گفت: روزهای شنبه سیزدهم و یکشنبه چهاردهم، مصلای تهران میزبان زائران در مراسم وداع خواهد بود و روز دوشنبه پانزدهم نیز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان در شهر تهران برگزار میشود.
وی ادامه داد: برنامههای بعدی نیز در قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای برگزاری این مراسم در استانهای مربوطه در حال انجام است.
استاندار تهران با اشاره به برآوردهای انجامشده اظهار کرد: نظرسنجیها و ارزیابیها از حضور میلیونی عاشقان و دلباختگان رهبر شهید در مراسم تهران حکایت دارد و بر همین اساس، اتخاذ تمهیدات حداکثری در دستور کار قرار گرفته است.
وی سه محور اصلی برنامهریزی ستاد ملی را تشریح کرد و گفت: نخستین محور، امنیت مراسم است که با هماهنگی دستگاههای امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی دنبال میشود و با توجه به اشراف اطلاعاتی و تعامل موجود، امیدواریم مراسم در امنیت کامل برگزار شود.
نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران افزود: دومین راهبرد، حفظ سلامت زائران و تأمین ایمنی مراسم است؛ موضوعی که مورد تأکید رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و دیگر مسئولان عالیرتبه کشور قرار دارد.
معتمدیان تصریح کرد: با توجه به حضور میلیونها نفر در مراسم، همه برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که برای زائران مشکلی ایجاد نشود؛ ازاینرو، موضوع ایمنی و سلامت در تمامی اقدامات و تصمیمات ستاد مورد توجه قرار گرفته و تدابیر حداکثری پیشبینی شده است.
وی با خودداری از اعلام رقم مشخص برای جمعیت گفت: حضور میلیونی و عاشقانه مردم در روزهای وداع و تشییع، جلوهای از ارادت آنان به رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و عظمت این حضور، جهانیان را شگفتزده خواهد کرد.
عضو هیئت دولت، خدمترسانی را سومین محور اصلی ستاد عنوان کرد و افزود: زائرانی که از سراسر کشور به تهران میآیند، به اسکان، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی و زیرساختهای مناسب نیاز دارند و حملونقل آنان نیز باید از مبدأ تا مقصد و در داخل شهر مدیریت شود.
معتمدیان ادامه داد: ظرفیتهای حملونقل ریلی، هوایی و جادهای باید بهطور کامل پای کار بیاید تا بتوان جمعیت گستردهای را که طی چند روز در تهران حضور پیدا میکند، بهدرستی مدیریت کرد.
وی با مقایسه حجم این عملیات با مراسم اربعین اظهار کرد: در اربعین، طی نزدیک به یک ماه حدود سه میلیون نفر از کشور در مراسم حضور پیدا میکنند و همه دستگاهها با تکیه بر تجربهای بیش از ۱۰ سال پای کار میآیند؛ اما حجم جمعیتی که برای مراسم پیشرو در تهران و دیگر شهرها پیشبینی شده، چندین برابر خواهد بود.
استاندار تهران افزود: تهران میزبان چند برنامه شامل مراسم وداع، اقامه نماز و مراسم تشییع است؛ بنابراین، خدمترسانی و پشتیبانی در این شرایط از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معتمدیان با اشاره به ساختار اجرایی ستاد گفت: مسئولیت اجرای برنامه به دولت سپرده شده و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ریاست ستاد ملی را بر عهده دارد؛ همچنین سردار پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور، بهعنوان دبیر ستاد تعیین شده است.
وی افزود: وزارت کشور بهعنوان ادارهکننده استانداریها و پل ارتباطی میان استانها، این امکان را دارد که همه ظرفیتهای استانی را در قالب پشتیبان و معین برای خدمترسانی به برنامههای تهران بهکار گیرد.
نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران خاطرنشان کرد: با مصوبه دولت، مسئولیت هماهنگی ظرفیتهای ملی و استانی به بنده واگذار شده است تا با توجه به محدودیت زمانی و تمرکز برنامههای محوری در تهران، هماهنگی میان دستگاهها و استانها با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.
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