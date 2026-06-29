لرستان توانایی صادرات سالانه تا ۷۰ درصد از تولید ماهیان سردابی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در نشست تخصصی بررسی زمینههای همکاری برای صادرات ماهیان سردابی لرستان به کشور روسیه، اظهار کرد: استان لرستان با برخورداری از بیش از ۷۰۰ مزرعه فعال پرورش ماهیان سردابی، یکی از قطبهای اصلی تولید این محصولات در کشور است و این ظرفیت، فرصت ارزشمندی برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای بینالمللی فراهم کرده است.
وی افزود: لرستان توانایی صادرات سالانه تا ۷۰ درصد از تولید ماهیان سردابی خود را به کشورهای هدف را دارد و اداره کل شیلات آمادگی کامل دارد تا با هلدینگها و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای انعقاد قراردادهای صادراتی و توسعه بازارهای خارجی همکاری کند.
مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه از نظر فنی، ظرفیت تولید و رعایت استانداردهای بینالمللی هیچ مانعی برای صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت شبکههای بازرگانی، بازاریابی و ایجاد ارتباط مؤثر با بازارهای هدف است تا ظرفیتهای تولیدی استان به فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل شود.
بیرانوند همچنین به وجود پنج واحد فعال فراوری و بستهبندی آبزیان در لرستان اشاره کرد و گفت: این واحدها از ظرفیت مناسبی برای آمادهسازی محصولات مطابق با استانداردهای صادراتی برخوردار هستند و میتوانند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده تولیدات شیلاتی استان و ارتقای جایگاه لرستان در بازارهای جهانی ایفا کنند.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در حوزه صادرات آبزیان، تصریح کرد: اداره کل شیلات لرستان از هرگونه همکاری با فعالان اقتصادی و شرکتهای صادراتی استقبال میکند و توسعه صادرات را یکی از مهمترین راهبردهای رونق تولید، افزایش درآمد بهرهبرداران و ارزآوری برای استان میداند.
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