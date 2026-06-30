به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زارع صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالان بخش تولید و تجارت در ماه‌های اخیر با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و اصناف در خط مقدم تأمین مایحتاج عمومی مردم قرار دارند، افزود: شاید در مقاطعی به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحولات منطقه‌ای شاهد افزایش قیمت برخی کالاها باشیم، اما موضوع گرانی با گران‌فروشی متفاوت است. افزایش قیمت‌ها متأثر از شرایط اقتصادی است، اما در گلستان با نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، اجازه گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط به افراد سودجو داده نشده است.

زارع ادامه داد: در این مسیر، بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی همکاری بسیار خوبی با یکدیگر داشته‌اند و به صورت روزانه وضعیت بازار را در تمامی شهرستان‌های استان رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار تنها به مرکز استان محدود نیست، گفت: رؤسای ادارات صمت شهرستان‌ها، اتاق‌های اصناف و تیم‌های بازرسی به طور مستمر وضعیت عرضه کالاهای اساسی، قیمت‌ها و نحوه توزیع اقلام ضروری را بررسی می‌کنند و در حال حاضر هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی در گلستان وجود ندارد.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، اظهار کرد: هر سال از نیمه خرداد تا نیمه شهریور با افزایش مصرف برق به دلیل گرمای هوا مواجه هستیم و امسال نیز با وجود مدیریت مناسب، محدودیت‌هایی در تأمین برق بخش‌های مختلف ایجاد شده است.

وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، شرکت توزیع نیروی برق و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد تا راهکارهایی برای کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از آسیب به بخش تولید اتخاذ شود.

زارع با بیان اینکه تأمین برق بخش خانگی از اولویت‌های مدیریت مصرف انرژی است، اظهار کرد: تلاش شده است با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن حفظ پایداری شبکه برق خانگی، فعالیت واحدهای تولیدی نیز تا حد امکان ادامه داشته باشد و بر همین اساس، بسیاری از شهرک‌های صنعتی می‌توانند پس از ساعت ۱۶ فعالیت خود را از سر بگیرند.

وی از صاحبان صنایع خواست از ظرفیت شیفت‌های شبانه برای استمرار تولید استفاده کنند و گفت: رسانه‌ها نیز می‌توانند با فرهنگ‌سازی در این زمینه، واحدهای تولیدی را به استفاده از ظرفیت ساعات شب ترغیب کنند تا ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، روند تولید و اشتغال با کمترین آسیب ادامه یابد.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به دغدغه برخی تولیدکنندگان درباره تغییر روزهای کاری و افزایش هزینه‌های ناشی از فعالیت در روزهای تعطیل، اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی اعلام کرده‌اند که جایگزینی روز جمعه با سایر روزهای هفته، هزینه‌های قابل توجهی بابت اضافه‌کاری و حقوق کارگران به آن‌ها تحمیل می‌کند و این موضوع از نظر اقتصادی برای بسیاری از واحدها مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی افزود: این موضوع در جلسات مشترک با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و با دستور مدیرکل این مجموعه، بررسی راهکارهای قانونی برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفته است تا انگیزه بیشتری برای استفاده از ظرفیت روزهای تعطیل در واحدهای تولیدی ایجاد شود.

زارع با تأکید بر نقش مؤثر تعامل دولت و بخش خصوصی در عبور از شرایط کنونی گفت: همراهی تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی با دولت موجب شده است روند تولید در استان متوقف نشود و بخش خصوصی همچنان با مسئولیت‌پذیری در مسیر تأمین نیازهای مردم گام بردارد.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان با تأکید بر اینکه همه مسئولان و فعالان اقتصادی در برابر مردم مسئول هستند، گفت: امروز همه ما وظیفه داریم با همدلی، همکاری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، از تولید، تجارت و معیشت مردم حمایت کنیم تا ضمن حفظ آرامش بازار، شرمنده مردم و نظام نباشیم.