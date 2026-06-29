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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

اعلام جزئیات برگزاری تازه‌ترین مجمع انجمن موسیقی ایران

اعلام جزئیات برگزاری تازه‌ترین مجمع انجمن موسیقی ایران

مجمع سالانه انجمن موسیقی ایران روز یکشنبه هفتم تیر سال جاری با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع سالیانه انجمن موسیقی ایران روز یکشنبه هفتم تیر ۱۴۰۵ در محل دفتر موسیقی برگزار شد.

این مجمع از ساعت ۱۴ روز گذشته با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ، بابک رضائی (مدیرکل دفتر موسیقی و رئیس هیئت امنا)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، احمد حسین فتایی (مشاور اجرایی معاونت امور هنری)، احمد صدری، سحر فروزان و علی ثابت‌نیا (اعضای هیئت امنا انجمن موسیقی)، غلامعلی فهیم (خزانه‌دار)، سید حسین صحاف رضوی (حسابرس)، نامدار ابراهیمی (بازرس) و علی محمدی (مشاور امور مجامع و موسسات زیرمجموعه وزارت فرهنگ) برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اسحاق شکری به عنوان مدیرعامل انجمن موسیقی ایران به ارائه گزارشی از عملکرد یک سال گذشته این انجمن پرداخت.

در ادامه نامدار ابراهیمی بازرس قانونی انجمن گزارش خود را ارائه داد و در ادامه سید حسین صحاف رضوی به عنوان حسابرس نکاتی را در مورد عملکرد مالی انجمن موسیقی ایران طی یک سال گذشته بیان کرد.

در بخش پایانی این مجمع نیز مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ نیز ضمن بیان دیدگاه‌های اصلاحی خود پیرامون عملکرد موثرتر انجمن موسیقی ایران، نکاتی را درباره فعالیت‌های هیئت امنا و دست‌اندرکاران این انجمن عنوان کرد.

کد مطلب 6874398
علیرضا سعیدی

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