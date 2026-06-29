  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

آتش سوزی نزدیک فرودگاه کرکوک+فیلم

آتش سوزی نزدیک فرودگاه کرکوک+فیلم

منابع عراقی اعلام کردند که آتش سوزی مهیبی در نزدیکی فرودگاه کرکوک رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، منابع عراقی از آتش سوزی نزدیکی فرودگاه بین المللی کرکوک خبردادند.

این منابع به جزئیات بیشتری اشاره نکردند.

کد مطلب 6874406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها