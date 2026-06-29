https://mehrnews.com/x3cs92 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲ کد مطلب 6874406 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲ آتش سوزی نزدیک فرودگاه کرکوک+فیلم منابع عراقی اعلام کردند که آتش سوزی مهیبی در نزدیکی فرودگاه کرکوک رخ داده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، منابع عراقی از آتش سوزی نزدیکی فرودگاه بین المللی کرکوک خبردادند. این منابع به جزئیات بیشتری اشاره نکردند. کد مطلب 6874406 کپی شد مطالب مرتبط آتش سوزی گسترده در «معارض النهضه» در بغداد + فیلم برچسبها فرودگاه کرکوک آتش سوزی عراق
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