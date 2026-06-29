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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

آتش سوزی گسترده در «معارض النهضه» در بغداد + فیلم

آتش سوزی گسترده در «معارض النهضه» در بغداد + فیلم

منابع رسانه‌ای عراق از وقوع یک آتش سوزی گسترده در منطقه معارض النهضه در بغداد خبر می دهند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عراقی از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در منطقه معارض النهضه در منطقه الکراده واقع در بغداد خبر دادند.

مدیریت دفاع مدنی عراق اعلام کرد که سازمان های امدادی به منطقه حریق اعزام شده اند.

کد مطلب 6874199

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