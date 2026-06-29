نبض تولید گوشت کشور در دستان عشایر؛ سهمی فراتر از جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زهره‌ای پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مسئولان جدید امور عشایر و جهاد کشاورزی شهرستان ساوه، با اشاره به نقش حیاتی جامعه عشایری به عنوان حافظان منابع کشور، بر ضرورت تقویت سنگرهای تولید و کشاورزی تأکید کرد.

وی در این مراسم با قدردانی از زحمات مسئولان پیشین، تاکید کرد: خدمت‌گزاری به این قشر سخت‌کوش افتخاری است که در اختیار ما قرار گرفته و انتظار می‌رود مدیران جدید با تمام توان، گام‌های مؤثرتری در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه بردارند.

زهره‌ای با اشاره به لزوم ارتقای سطح خدمات‌رسانی، بر اهمیت رعایت اصول اداری و برخورد با روی گشاده با جامعه عشایری تأکید و افزود: برای تحقق اهداف موجود، تعامل ویژه و مؤثر با دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای اجرایی در سطح استان‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون رئیس امور عشایر کشور همچنین به ظرفیت‌های بالای این جامعه اشاره کرد و گفت: در حالی که عشایر کمتر از یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم آنان در تولید گوشت کشور نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای این قشر در حوزه تولید است.

وی بر ضرورت تقویت ارکان مدیریتی، آموزش و آگاهی‌رسانی در تشکل‌های عشایری تأکید کرد و افزود: در حوزه نقشه‌برداری و مطالعات تخصصی نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات ارزشمندی انجام شده که منجر به کسب جایزه جهانی شده است.

در پایان این آیین، رحیم محمودی به عنوان سرپرست امور عشایر و علی‌اکبر منصوری به عنوان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوه معرفی شدند.