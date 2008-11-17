یک میلیون تن گوشت کشور توسط عشایر تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک جهانشاه صدیق عصر امروز در جلسه تودیع و معارفه رئیس امور عشایری استان مرکزی در ساوه افزود: یک چهارم دام کشور در اختیار عشایر است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان تولید گوشت به 2/5 میلیون تن برسد.

وی با اشاره به اینکه عشایر سومین جامعه تولیدگر مطرح کشور هستند، افزود: عشایر کشور با در اختیار داشتن حدود 25 میلیون راس دام سبک و سنگین، مهمترین تولید کننده فرآورده های دامی کشور به هستند.

صدیق تصریح کرد: هم اکنون افزون بر یک میلیون و 300 نفر عشایر کوچنده در قالب 220 هزار خانوار در کشور وجود دارد که با توجه به ظرفیت های بالای تولید، توجه به رفع نیازهای این قشر ضرورت دارد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات رسانی به عشایر به دلیل پراکندگی دشوار است، افزود: باید با همکاری بین بخشی دستگاه های ذیربط، نیازهای آموزشی، آبرسانی، راه و ترابری، بهداشت و درمان و مایحتاج عمومی عشایر رفع شود.

مسلم پورقاسمیان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه عشایر نیازمند حمایت و همدلی ویژه مسئولان هستند گفت: عشایر به خاطر فعالیتهای کشاورزی و دامداری باید مورد رسیدگی و توجه قرار گیرند.

در این مراسم از زحمات رحمت الله صفری تقدیر و حسن شریفی به عنوان رئیس امور عشایری استان مرکزی منصوب شد.