به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عزیزی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آمارهای نهایی پزشکی قانونی پس از بررسی و تطبیق در سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام می‌شود و به همین دلیل معمولاً با آمار اولیه پلیس راه و راهور اختلاف جزئی و با تأخیر همراه است.

وی افزود: در واحد معاینات بالینی، تعداد تشکیل پرونده‌های جدید در سال ۱۴۰۳، ۱۳ هزار و ۳۳۵ مورد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ هزار و ۴۹۸ پرونده رسیده و ۶.۴ درصد کاهش داشته است.

عزیزی با اشاره به تفاوت میان «تشکیل پرونده» و «تعداد معاینات» گفت: تشکیل پرونده مربوط به مراجعان جدید است، اما اگر فرد برای معاینه مجدد مراجعه کند، در آمار معاینات ثبت می‌شود، نه تشکیل پرونده.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: تعداد اجساد ارجاعی نیز از ۷۱۶ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۶۶۵ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۷.۱ درصدی است.

وی درباره عملکرد کمیسیون‌ها نیز بیان کرد: پرونده‌های ورودی کمیسیون‌ها از ۱۹۳ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۸ مورد در سال جاری کاهش یافته که معادل ۷.۸ درصد است.

عزیزی با اشاره به عملکرد آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی گفت: در این بخش تعداد خدمات ارائه‌شده از یک‌هزار و ۳۱۰ مورد به حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مورد افزایش یافته که رشد حدود ۶.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در پزشکی قانونی از ۱۵ هزار و ۵۷۲ پرونده در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۷۴۱ پرونده در سال ۱۴۰۴ رسیده و ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به بیشترین مراجعات به واحد معاینات اظهار کرد: عمده مراجعان مربوط به پرونده‌های تصادفات و منازعات هستند و در حوزه منازعات هم از چهار هزار و ۹۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به سه هزار و ۴۰۷ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش قابل توجه ۱۶.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: مجموع معاینات انجام‌شده با احتساب مراجعات مجدد از ۱۷ هزار و ۶۷۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۳۶ مورد در سال ۱۴۰۴ که ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

تشکیل ۱۴۴ پرونده سقط درمانی

عزیزی درباره سقط درمانی نیز اظهار کرد: سقط درمانی در راستای حفظ سلامت مادر و تولد فرزند سالم انجام می‌شود و کاملاً بر اساس قانون است و در این فرآیند تنها پرونده‌هایی که شرایط قانونی داشته باشند، بررسی می‌شوند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، ۱۴۴ پرونده تشکیل شد که برای ۱۱۴ مورد مجوز سقط درمانی صادر و با ۳۰ پرونده موافقت نشد.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تأکید کرد: تصمیم نهایی درباره انجام سقط درمانی بر عهده مقام قضایی است و پزشکی قانونی پس از بررسی‌های تخصصی و نظر کارشناسان، نتیجه را به مرجع قضایی اعلام می‌کند.

عزیزی با اشاره به عملکرد کمیسیون‌های پزشکی گفت: تعداد پرونده‌های به نتیجه رسیده از ۱۵۳ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۴ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و تقریباً بدون تغییر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین شکایات معمولاً مربوط به جراحان عمومی، دندانپزشکان و متخصصان زنان است، هرچند این موضوع بسته به شرایط هر سال متفاوت خواهد بود.

افزایش پرونده‌های اعمال زیبایی نگران‌کننده است

عزیزی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های مرتبط با اعمال زیبایی گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های ناشی از اقدامات زیبایی روند رو به رشدی داشته و رسیدگی به این پرونده‌ها از دشوارترین و زمان‌برترین پرونده‌های کمیسیون‌های پزشکی قانونی است.

وی بیان کرد: از رسانه‌ها خواستاریم با فرهنگ‌سازی، مردم را از انجام غیرضروری اعمال زیبایی و مراجعه به مراکز غیرمعتبر برحذر دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات گفت: از مجموع اجساد ارجاعی، ۲۹۰ نفر در سال ۱۴۰۳ و ۲۹۸ نفر در سال ۱۴۰۴ بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند که بیانگر افزایش جزئی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان است.

پزشکی قانونی در تمامی شهرستان‌های خراسان جنوبی خدمات ارائه می‌دهد

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی درباره دسترسی مردم شهرستان‌ها به خدمات پزشکی قانونی گفت: در تمامی شهرستان‌های استان خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌شود و مردم برای بسیاری از خدمات نیازی به مراجعه به مرکز استان ندارند.

عزیزی افزود: به جز خدمات مربوط به کالبدگشایی، خدمات معاینات بالینی در شهرستان‌های بشرویه، فردوس، سرایان، زیرکوه، درمیان و نهبندان انجام می‌شود، همچنین در حوزه معاینه اجساد نیز علاوه بر مرکز استان، چهار شهرستان دیگر این خدمات را ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب دسترسی مردم استان به خدمات پزشکی قانونی اظهار کرد: در برخی استان‌های کشور، اجساد نیازمند کالبدگشایی از سایر شهرستان‌ها به مشهد منتقل می‌شوند، اما در خراسان جنوبی به دلیل وسعت استان و فاصله شهرها، تلاش شده خدمات در شهرستان‌ها توسعه یابد.

پروژه‌های عمرانی پزشکی قانونی در چند شهرستان در حال اجراست

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت ساختمان‌های این مجموعه گفت: در مرکز استان، طبس، فردوس و قائن فضاهای مناسبی در اختیار داریم، اما در شهرستان‌های بشرویه، سرایان، زیرکوه، درمیان و سربیشه هنوز ساختمان ملکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: احداث ساختمان پزشکی قانونی در نهبندان، درمیان و زیرکوه در حال اجراست و برای بشرویه نیز تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم در دستور کار قرار دارد.

عزیزی مهم‌ترین چالش حوزه تجهیزات را فرسودگی دستگاه‌های آزمایشگاهی عنوان کرد و گفت: تجهیزات این بخش بسیار گران‌قیمت هستند از این رو نوسازی آن‌ها نیازمند تأمین اعتبار است.

وی همچنین کمبود پزشک را مهم‌ترین مشکل نیروی انسانی پزشکی قانونی دانست و افزود: امیدواریم با ورود پزشکان متعهد خدمت از سال‌های آینده، بخش زیادی از این مشکل برطرف شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: در آخرین آزمون استخدامی برای جذب شش پزشک مجوز صادر شد، اما تنها دو نفر در آزمون شرکت کردند که هنوز نیز وارد مجموعه نشده‌اند.

پزشکی قانونی تنها با دستور مقام قضایی به پرونده‌ها ورود می‌کند

عزیزی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی بازوی کارشناسی قوه قضائیه است، گفت: این سازمان به هیچ پرونده‌ای به صورت مستقیم ورود نمی‌کند و تمامی پرونده‌ها باید با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع شوند.

وی افزود: تنها در موارد محدودی مانند معاینات رانندگان مقصر یا برخی معاینات خاص، مراجعه مستقیم امکان‌پذیر است و در سایر موارد، ارجاع قضایی شرط رسیدگی است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قصور پزشکی اظهار کرد: قصور پزشکی صرفاً به پزشکان اختصاص ندارد و ممکن است هر یک از اعضای کادر درمان از جمله پرستاران، کارشناسان اتاق عمل یا هوشبری نیز در صورت رعایت نکردن استانداردهای علمی و حرفه‌ای، متناسب با میزان قصور خود مسئول شناخته شوند.

وی تأکید کرد: در کمیسیون‌های پزشکی قانونی، هر پرونده بر اساس مستندات علمی و نظر کارشناسان بررسی می‌شود و در صورت احراز قصور، مسئولیت هر یک از عوامل دخیل به میزان تقصیر تعیین خواهد شد.