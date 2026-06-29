استقرار «تیم ملی سلامت» در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست هماهنگی اطلاع‌رسانی تیم ملی سلامت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، توسط مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و مدیران روابط عمومی معاونت های ستادی و سازمان‌های تابعه برگزار شد، بر ضرورت نقش‌آفرینی «تیم ملی سلامت» و استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و انعکاس این خدمات، تاکید و راهبردهای حضور و خدمت‌رسانی «تیم ملی سلامت» در مراسم تشییع رهبر شهید نهایی شد.

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این نشست با تاکید بر اینکه تشییع رهبر شهید باید یک آیین منحصر به فرد از جهت امنیت، اقتدار و سلامت باشد، تصریح کرد: بر اساس دستور وزیر بهداشت، روابط عمومی‌های دانشگاه‌های سراسر کشور به خصوص دانشگاه‌های محل تشییع رهبر شهید باید با اطلاع‌رسانی درست و دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم تشییع مانع حتی یک آسیب اندک به تشییع‌کنندگان شوند.

وی خاطرنشان کرد: هزاران نفر از تیم سلامت کشورمان در آیین وداع و تشییع رهبر شهید در مسیر مستقر هستند تا کمترین آسیب به شرکت‌کنندگان چه ایرانی و چه غیر ایرانی وارد نشود. از مردم و نهادهای اطلاع‌رسانی تقاضا داریم که در توزیع و پخش مطالب مهم پیشگیری، یاری رسان وزارت بهداشت باشند.

کرمانپور اظهار داشت: شستشوی دست‌ها، رعایت بهداشت فردی، همراه داشتن کلاه، آب و داروهای مصرفی، حرکت در سایه، استراحت لازم و عدم مصرف خوراکی مشکوک در مسیر راهکارهای موثر در پیشگیری از حوادث احتمالی بهداشتی است ضمن اینکه باید حواسمان به کودکان، بانوان و افراد مسن هم باشد.

لزوم تمرکز ویژه بر اطلاع رسانی عمومی در پیشگیری از گرمازدگی

سید ابراهیم اسکندری، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه تمامی کارکنان حراست وزارت بهداشت در آماده‌باش صد درصدی برای این مراسم میلیونی هستند، بر تمرکز ویژه‌ بر اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از گرمازدگی در شهرهای قم، تهران و مشهد تاکید کرد.

همچنین هر یک از مدیران روابط عمومی معاونت های ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای تهران و قم و همچنین سازمانها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات جهت اطلاع رسانی مطلوب از این مراسم پرداختند.

بر اساس این گزارش، تولید محتوای رسانه‌ای، مستندسازی میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان حوزه سلامت به‌عنوان «انسان‌رسانه» از مهم‌ترین محورهای این برنامه خواهد بود. همچنین تولید و انتشار پیام های کلیدی سلامت شامل ضرورت همراه داشتن آب، پیشگیری از گرمازدگی، توجه به سالمندان، بیماران خاص، بیماران دیابتی و کودکان، شستشوی بهداشتی دست ها و بهداشت آب و مدیریت پسماند از طریق شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت گسترده کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

اطلاع رسانی موثر در خصوص مراکز درمانی در نظر گرفته شده در محل های وداع و تشیع رهبر شهید، تهیه گزارش عملکرد اقدامات وزارت بهداشت شامل معرفی ظرفیت‌های عملیاتی، محل استقرار تیم‌های اورژانس، آمبولانس‌ها، مراکز درمانی پشتیبان و خدمات ارائه‌شده به مردم و نیز بیان توصیه های سلامت محور و تبیین اقدامات صورت گرفته توسط افراد صاحب‌نظر حوزه بهداشت، درمان و اورژانس از دیگر مباحث این نشست بود.

هدف نهایی از این اقدامات، ارائه تصویری روشن از آمادگی، حضور مقتدرانه و همراهی جامعه سلامت کشور با مردم در این رویداد عظیم و تاریخی ملی و بین‌المللی است.