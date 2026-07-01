به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری گفت: پس از فراخوان شهرداری تهران، طی سه روز، قریب به ۴۰ هزار نفر از شهروندان داوطلب تهرانی به عنوان «خادمین امام شهید» برای انتظامبخشی مراسم باشکوه وداع با امام شهید ایران اسلامی و تشییع پیکر مطهر ایشان ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه فرایند ثبتنام همچنان ادامه دارد، افزود: علاقمندان میتوانند به دو شیوه شماره گیری کد دستوری ۳۳۳#*۱۳۷* و ورود به اپلیکیشن شهرزاد از شرایط فعالیت به عنوان «خادم امام شهید» مطلع شوند و برای ثبتنام اقدام کنند.
باقری تاکید کرد: در هر دو شیوه داوطلبان پس از ورود به برنامه شهرزاد، لازم است بخش «خادمین امام شهید» (آیکون اختصاصی) را انتخاب کنند.
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