احداث نخستین شهرک تخصصی سیر کشور در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان همدان در حوزه تولید سیر اظهار کرد: در حال حاضر زیرساختهای مطلوبی برای فرآوری این محصول استراتژیک در استان فراهم شده است، بهطوری که هماکنون چهار واحد صنعتی تخصصی در زمینه بستهبندی، تولید پودر و فرآوری سیر فعال هستند که سالانه بهطور میانگین ۲ هزار تن از محصول تولیدی استان را جذب و فرآوری میکنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ واحد صنعتی فعال در زمینه تولید شوری و ترشیجات سیر در همدان مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: برخی از این واحد های با سرمایهگذاریهای کلان چندصد میلیاردی، نقش مهمی در صنایع تکمیلی ایفا میکنند و این واحدها نیز سالانه ۱۰ هزار تن از تولیدات سیر استان را به محصولات ارزشافزوده تبدیل میکنند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی همدان از پیگیری جدی برای ایجاد «شهرک تخصصی سیر» خبر داد و گفت: با توجه به مرغوبیت و کیفیت بالای سیر تولیدی در همدان، این طرح با حمایت ویژه مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته و مراحل مکانیابی و اقدامات اولیه آن نیز انجام شده است.
محمدی با تشریح چشمانداز این طرح تصریح کرد: با احداث و تکمیل این شهرک پیشبینی میشود ۷۵ واحد صنعتی مرتبط با حوزههای سورتینگ، بستهبندی، فرآوری و صادرات سیر و موسیر در آن مستقر و فعال شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این شهرک به عنوان «بارانداز سیر کشور» ایفای نقش خواهد کرد به این معنی که علاوه بر سیر تولیدی همدان، بخش عمدهای از محصول سایر استانها نیز برای فرآوری و بستهبندی صادراتی به این مرکز ارسال خواهد شد.
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