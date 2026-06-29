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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

سرهنگ رحمان پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس شد

سرهنگ رحمان پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس شد

شهرقدس- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انتصاب سرهنگ رحمان پورمصطفوی به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان پورمصطفوی، با حکم فرمانده کل فراجا به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرقدس معرفی شد.

آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرقدس با حضور سرهنگ علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، دکتر فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرستان قدس، جمعی از فرماندهان، مدیران، معاونان استانی و اعضای شورای تأمین برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ پورمصطفوی به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان قدس معرفی و از خدمات سرهنگ غلامعلی نعمتی، سرپرست پیشین فرماندهی انتظامی شهرقدس که به‌تازگی به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم منصوب شده است، قدردانی شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در این مراسم بر تداوم ارتقای امنیت، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6874488

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