به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عادل،بعد از ظهر دوشنبه در همایش ملی «رهروان زینبی(س)» که در آستان شیخ صدوق(ره) برگزار شد، با اشاره به جایگاه مکتب عاشورا، اظهار کرد: جریان کربلا صرفاً یک نبرد تاریخی نبود، بلکه مکتبی بود که تحولات بزرگی را در طول تاریخ بنیان‌گذاری و هدایت کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ، افزود: در این جریان، در کنار سیدالشهدا(ع)، شخصیت‌های بزرگی همچون حضرت زینب(س) نقش‌آفرینی کردند و شهدای کربلا یک سوی این حادثه و پیام‌آوران کربلا سوی دیگر آن بودند؛ از این رو نقش بانوان در جریان کربلا به‌خوبی برجسته و ماندگار شده است.

عادل با اشاره به نقش بانوان در تحولات انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، بیان کرد: امروز نیز در حوادث و تحولات انقلاب اسلامی و منطقه، نقش بانوان بسیار پررنگ و اثرگذار است و این حضور در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و همچنین تجمعات و رویدادهای میدانی اخیر به‌وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: اگر اقتدار و شجاعت نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف، عامل مهمی در قدرت جمهوری اسلامی بوده است، حضور مردم در تجمعات میدانی نیز یکی دیگر از ارکان این قدرت و زمینه‌ساز پیروزی‌ها محسوب می‌شود که نقش بانوان در آن بسیار چشمگیر است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر جایگاه زن در تحولات اجتماعی و فرهنگی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر در این میادین را بانوان تشکیل می‌دهند و نقش زن، چه به‌عنوان مادر و چه به‌عنوان همسر، در تحولات جامعه و فرهنگ، نقشی بسیار مهم و مثال‌زدنی است.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان اوقاف در حوزه بانوان، گفت: در امامزاده‌ها دوره‌های سبک زندگی با محوریت بانوان برگزار می‌شود و در برخی مناسبت‌های خاص نیز برنامه‌های اختصاصی برای خواهران تدارک دیده شده است.

عادل افزود: در ایام فاطمیه، علاوه بر برنامه‌های عمومی عزاداری، ویژه‌برنامه «رهروان یاس نبوی» برای بانوان برگزار می‌شود و در ایام محرم نیز همایش «رهروان زینبی(س)» با موضوعات ویژه بانوان در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری این همایش با حضور بانوان فعال فرهنگی از مجموعه‌های مختلف، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تقویت هویت دینی و فرهنگی بانوان کمک کند.