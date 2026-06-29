کشفیات کالای قاچاق و احتکاری در غرب تهران ۱۰۷۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قدس، از افزایش یک‌هزار و ۷۷ درصدی کشفیات کالای قاچاق و احتکاری در غرب استان تهران خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران، با قدردانی از تلاش‌های پنج‌ساله سرهنگ غلامعلی نعمتی، سرپرست پیشین فرماندهی انتظامی شهرستان قدس، اظهار کرد: حمایت و همکاری مردم با پلیس در این مدت نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت غرب استان تهران داشته و حتی در شرایط سخت نیز شهروندان همراهی خوبی با پلیس داشتند.

علیزاده با اشاره به عملکرد انتظامی از ابتدای سال تاکنون، افزود: سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته و با تلاش مأموران انتظامی، کشفیات کالای قاچاق و احتکاری نیز یک‌هزار و ۷۷ درصد افزایش داشته است که بر اساس آمار، غرب استان تهران در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی ادامه داد: جا دارد از همه همکاران که در شرایط جنگی به‌صورت ۲۴ ساعته برای تأمین امنیت و خدمت به مردم تلاش کردند، قدردانی کنم.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین از کاهش ۴۱ درصدی تصادفات منجر به فوت خبر داد و تصریح کرد: با تلاش کارکنان پلیس راهور و پلیس راه، تصادفات جرحی نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با قدردانی از حمایت قاطع دستگاه قضائی از پلیس، بیان کرد: دستورات به‌موقع حوزه قضائی موجب شد عملکرد پلیس در برخورد با جرایم با موفقیت بیشتری همراه باشد.

علیزاده در پایان با اشاره به اولویت‌های پلیس در برخورد با برهم‌زنندگان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: پلیس غرب استان تهران با اراذل و اوباش، سارقان، وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر با قاطعیت برخورد خواهد کرد.