تمجید ابوعبیده از ایستادگی مردم سوریه در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای از مردم سوریه که در روستای عابدین در جنوب این کشور در برابر نیروهای اشغالگر صهیونیست ایستادگی کردند، تمجید کرد.

ابوعبیده سخنگوی قسام در پیامی در تلگرام تاکید کرد: به قهرمانان ملت برادر سوریه که با ابزارهای ساده خود برای مقابله با نیروهای اشغالگر در روستای عابدین در جنوب سوریه به پا خاستند، درود می‌فرستیم؛ مردمی که تسلیم‌پذیری یا پذیرش تجاوز و اشغال سرزمینشان از سوی صهیونیست‌ها را رد کردند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به اهداف پشت‌پرده این تحرکات افزود: تجاوزگری صهیونیست‌ها به سوریه، امتداد همان تجاوز به فلسطین، لبنان و دیگر ملت‌های امت اسلام است و این یک تلاش آشکار برای پیاده‌سازی پروژه خبیثانه به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» و تحمیل واقعیت‌های جدید به قیمت نابودی ملت‌ها و کشورهای ماست.

سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام در پایان خطاب به جهان اسلام تاکید کرد: بر امت ما با تمامی ملت‌ها و طوایفش واجب است که این توهم و خرافه صهیونیستی را در نطفه خفه کنند و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، این پروژه را به شکست بکشانند.