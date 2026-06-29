ادعای تیراندازی به سوی نظامیان اسرائیلی در جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد: عامل این حمله پس از تیراندازی از محل گریخته و تاکنون گزارشی درباره بازداشت یا شناسایی وی منتشر نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب بلندی‌های جولان، از داخل خاک سوریه، تیراندازی شده اما جزئیات بیشتری درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

بالگردهای اسرائیلی بامداد امروز (یکشنبه) روستای عابدین و اطراف آن را در حومه غربی استان درعا در جنوب سوریه با تیربار هدف قرار داده بودند.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گزارش داد که شماری از ساکنان این روستا به‌دلیل ادامه هدف قرار گرفتن با گلوله‌های توپخانه‌ای از سوی نیروهای اسرائیلی، خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شده‌اند.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که نیروهای اسرائیلی روستای عابدین در حومه غربی را با گلوله‌های توپخانه‌ای هدف قرار داده‌اند و هم‌زمان جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی بر فراز حومه‌های قنیطره و درعا به طور گسترده به پرواز در آمده اند.

روز جمعه نیز مناطق حومه‌ درعا و قنیطره در جنوب سوریه، صحنه ۶ مورد نفوذ جداگانه نیروهای اسرائیلی در ساعات مختلف بودند.



