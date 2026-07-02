انفجار شدید در دمشق پایتخت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع محلی اعلام کرد که ساعتی پیش انفجاری مهیب در دمشق پایتخت سوریه به وقوع پیوست.

این منابع اعلام کردند که صدای انفجار شدید از اطراف قصر العدلی در مرکز دمشق شنیده شده است.

بر اساس این گزارش انفجار در بازار برق در دمشق و در یک کافه در کنار قصر العدلی رخ داد که منجر به بروز تلفات و جراحات شد.

نیروهای امنیت داخلی رژیم جولانی یک کمربند امنیتی در اطراف محل وقوع انفجار در خیابان النصر در نزدیکی قصر العدلی در دمشق ایجاد کردند.

وزارت بهداشت به خبرگزاری این کشور اعلام کرد که ۱۴ نفر در پی این انفجار به بیمارستان منتقل شدند که شامل ۴ فوتی و ۱۰ زخمی است.

شبکه الإخباریة سوریه نیز گزارش داد که انفجاری که در کافه ای در نزدیکی قصر العدلی در دمشق رخ داد، ناشی از یک بمب کارگذاری شده در محل بود.