ترکیه: اسراییل تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حملات اسرائیل به قنیطره و درعا سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص اضافه شده است: این حملات نقض تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت سوریه به شمار می‌آید.

بیانیه وزارت خارجه ترکیه سپس اضافه می کند: حملات اسرائیل که جان و مال مردم سوریه را نادیده می‌گیرد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌ ۱۹۷۴ است.

نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز یکشنبه با ورود به روستای عابدین در حومه غربی درعا، این منطقه را با آتش بالگردها و گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند که در پی آن خساراتی به منازل مسکونی وارد و شماری از ساکنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.