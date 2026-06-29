تاج: بازیکنان تیم ملی تا آخرین نفس جنگیدند/ مسیر فوتبال ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در جمع بازیکنان تیم ملی فوتبال و مدیران فدراسیون در تیخوانا عنوان کرد: از زحمات و تلاش های کل تیم نهایت تشکر را دارم که تا آخرین نفس جنگیدند و با همه توان به دنبال شادی دل مردم عزیزمان بودند.

وی ادامه داد: تیم ملی ۳ بازی انجام داد که نه تنها در هیج کدام شکست نخورد بلکه به میزبان جام جهانی هم باخت نداد. در کل دقایق هر سه مسابقه نمایش پرشور و متعصبانه ای ارائه داد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: به تک تک اعضای تیم ملی از کادر مدیریتی و اجرایی پرکار، گروه تلاشگر مربیان، بازیکنان عزیز و عوامل مرتبط خدا قوت می گویم.

وی افزود: برخود وظیفه می دانم از همراهی صمیمانه ریاست محترم جمهور و دولت بزرگوار، مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم ورزش و جوانان، رسانه های محترم گروهی از رسانه ملی تا مطبوعات و خبرگزاری ها، هواداران خونگرم و بزرگوار تیم ملی در آمریکا، مکزیک و ایران و همه مجموعه هایی که در این مدت همراه و یاور تیم ملی عزیزمان بودند تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم.

مهدی تاج در پایان گفت: مسیر فوتبال ملی یک روند پیوسته و پویاست که ادامه دارد و هر رویداد پس از پایانش با ارزیابی کامل می تواند به بهتر و بهتر شدن بیانجامد.