مهدی رسولی توضیح می دهد؛ حسینیه اعظم چگونه قلب عاشورایی ایران شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج مهدی رسولی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ریشههای تاریخی شکلگیری محبت اهلبیت(ع) در منطقه زنجان اظهار داشت: قصه حسینیه اعظم زنجان به سالهای بسیار دور بازمیگردد؛ به همان روزگاری که سلطان اولجایتو(محمد خدابنده) از کنار چمن سلطانیه عبور کرد و با دیدن آن سرزمین پهناور و سرسبز، آنجا را برای پایتختی برگزید.
وی ادامه داد: در ادامه تاریخ، با هدایت و ذکاوت عالمان بزرگ شیعه، از جمله مرحوم علامه حلی، همان سلطان اولجایتو به سلطان محمد خدابنده تبدیل شد و همین نقطه آغاز پیوند عمیق این خطه با مکتب اهلبیت(ع) بود.
این مداح زنجانی افزود: حضور علامه حلی در منطقه و نفس قدسی آن عالم بزرگ، فضای فکری و فرهنگی این دیار را دگرگون کرد و از همان زمان دلدادگی مردم زنجان به آلعلی(ع) شکل گرفت؛ دلدادگی که امروز جلوه باشکوه آن را در حسینیه اعظم و اجتماع عظیم یومالعباس(ع) میبینیم.
رسولی با توصیف حال و هوای روز هشتم محرم در زنجان گفت: ظهر یومالعباس(ع)، وقتی صدای اذان در شهر بلند میشود، حال و هوای عجیبی در دل مردم ایجاد میشود؛ در آن لحظه انگار نام و نگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در کوچهپسکوچههای شهر جاری میشود.
وی افزود: در این شهر حتی کودکان با محبت امام حسین(ع) و غیرت حضرت عباس(ع) بزرگ میشوند. اگر به کودکی بگویی «غیرتاً قُربان»، پاسخ میدهد «ابوالفضل». این فرهنگ در جان مردم ریشه دارد و یکی از باشکوهترین جلوههای آن در اجتماع میلیونی حسینیه اعظم دیده میشود.
مداح اهلبیت(ع) با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان به نماد هویت عاشورایی مردم این شهر تبدیل شده است، تصریح کرد: این اجتماع عظیم در طول سالها خار چشم دشمنان فرهنگ عاشورا بوده است؛ چرا که نشان میدهد محبت سیدالشهدا(ع) در دل مردم زنده و پویاست.
رسولی با اشاره به حادثه تلخ حمله و تخریب کتابخانه تخصصی حسینیه اعظم در زنجان اظهار کرد: آن صبح تلخ، وقتی صدای انفجارها بلند شد، گویی زوزه گرگ در شهر پیچیده بود. تصور میکردیم منطقه زینبیه از حسینیه فاصله دارد، اما اول دل زینبیه اعظم زنجان لرزید.
وی ادامه داد: در آن حادثه، بزرگترین کتابخانه تخصصی عاشورا و امام حسین(ع) در جهان تشیع ویران شد و سوخت؛ صحنهای که انگار یادآور هجوم مغولان به این سرزمین بود. دل مردم زنجان پاره پاره شد.
این مداح زنجانی گفت: اما در میان آن خرابیها صحنهای دیدم که برایم بسیار معنا داشت؛ در میان ویرانهها، کاشیای در ارتفاع بالا باقی مانده بود که روی آن نوشته شده بود «حسین». همان جا با خود گفتم پرچم حسین(ع) هرگز بر زمین نمیماند.
وی تأکید کرد: مردم زنجان عهد کردند که یومالعباس امسال با صلابتتر و باشکوهتر از همیشه برگزار شود و بار دیگر لشکر عاشوراییان در این شهر به راه افتاد و خداروشکر همین گونه هم شد.
رسولی با اشاره به شعارهایی که در اجتماع عظیم یوم العباس(ع) توسط مداح اهل بیت حاج ولی اله کلامی طنینانداز میشود، گفت: در میان امواج جمعیت، وقتی نوای مداحی بلند میشود، مردم با شعارهای ترکی عشق خود را به سیدالشهدا(ع) فریاد میزنند:
«یل یاتار، طوفان یاتار، یاتماز حسینین پرچمی»
«موج، بمباران یاتار، یاتماز حسینین پرچمی»
«کاخ نامردان یاتار، یاتماز حسین پرچمی»
وی خاطرنشان کرد: دسته حسینیه اعظم زنجان فقط یک مراسم نیست؛ اینجا تجلی غیرت، ایمان و عشق مردمی است که قرنهاست دل در گرو علمدار کربلا دارند و پرچم حسین(ع) را بر دوش میکشند.
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