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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

بانک شهر برای جذب نیروی «بانکدار» آزمون استخدامی برگزار می‌کند

بانک شهر برای جذب نیروی «بانکدار» آزمون استخدامی برگزار می‌کند

بانک شهر به‌منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از میان متقاضیان واجد شرایط، در رده شغلی «بانکدار» نیرو جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بر این اساس، فرآیند جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی و با همکاری مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط، اعم از زن و مرد، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

داوطلبانی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را کسب کنند، به مصاحبه‌های تخصصی و عمومی دعوت خواهند شد. در صورت موفقیت در مراحل ارزیابی، فرآیند به‌کارگیری آنان مطابق ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی بانک شهر انجام می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، دارندگان مدرک کارشناسی با حداکثر ۲۸ سال سن و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداکثر ۳۰ سال سن (مدت خدمت سربازی آقایان به سقف سنی اضافه می شود) و همچنین داوطلبان صرفا دارای سابقه بانکی با حداکثر ۴۰ سال سن، مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

متقاضیان برای اطلاع از شرایط ثبت‌نام و جزئیات آزمون می‌توانند از روز سه‌شنبه ۹ تیرماه به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: https://azmoon.org مراجعه کنند. همچنین این آزمون استخدامی در تاریخ 9 مردادماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6874556
روح اله صابرزاده

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