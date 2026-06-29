به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بر این اساس، فرآیند جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی و با همکاری مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط، اعم از زن و مرد، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

داوطلبانی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را کسب کنند، به مصاحبه‌های تخصصی و عمومی دعوت خواهند شد. در صورت موفقیت در مراحل ارزیابی، فرآیند به‌کارگیری آنان مطابق ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی بانک شهر انجام می‌شود.



بر اساس شرایط اعلام‌شده، دارندگان مدرک کارشناسی با حداکثر ۲۸ سال سن و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداکثر ۳۰ سال سن (مدت خدمت سربازی آقایان به سقف سنی اضافه می شود) و همچنین داوطلبان صرفا دارای سابقه بانکی با حداکثر ۴۰ سال سن، مجاز به شرکت در این آزمون هستند.



متقاضیان برای اطلاع از شرایط ثبت‌نام و جزئیات آزمون می‌توانند از روز سه‌شنبه ۹ تیرماه به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: https://azmoon.org مراجعه کنند. همچنین این آزمون استخدامی در تاریخ 9 مردادماه برگزار خواهد شد.