فیروزی: بیش از هزار سند «رفسنجان» در قشم تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزی عصر دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: روند تعیین تکلیف اسناد موسوم به «رفسنجان» در شهرستان قشم با تشکیل کارگروه تخصصی در دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک‌ششم این اسناد تعیین تکلیف شده‌اند، افزود: از مجموع هفت هزار و ۱۴۲ فقره سندی که وضعیت مالکیت آن‌ها نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است، تاکنون بیش از هزار فقره در این کارگروه بررسی و تعیین تکلیف شده است.

رئیس دادگستری شهرستان قشم، تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از فرآیندهای معمول قضایی و بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه از طریق کارگروه مشترک دادگستری و اداره ثبت اسناد انجام می‌شود تا روند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای شهروندان تسهیل شود.

فیروزی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و ثبتی این اسناد، گفت: بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها نیازمند دقت و کارشناسی ویژه است، اما با تلاش مجموعه قضایی و اداره ثبت روند رسیدگی با جدیت ادامه دارد.

وی از شهروندانی که اسناد موسوم به «رفسنجان» را در اختیار دارند خواست هرچه سریع‌تر با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگستری شهرستان قشم نسبت به تشکیل پرونده و تکمیل مراحل قانونی اقدام کنند تا زمینه صدور سند مالکیت تک‌برگ برای آنان فراهم شود.