به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان با تشریح عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان به ۱۶۶ حادثه در نقاط مختلف استان پاسخ داده‌اند که در مجموع ۴۱۲ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این مدت ۲۶۸ تیم عملیاتی متشکل از ۸۹۴ نیروی امدادی با استفاده از ۲۵۹ دستگاه خودروی عملیاتی در مأموریت‌های مختلف امداد و نجات به‌کارگیری شدند.

انتقال ۱۰۶ مصدوم به مراکز درمانی

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات ارائه‌شده در این مدت گفت: ۱۰۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶۰ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند، ۳۹ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۱۲۴ نفر نیز اقلام زیستی و غذایی دریافت کردند.

رهبریان ادامه داد: همچنین ۱۸ نفر در حوادث برف و کولاک رهاسازی شدند، ۹ نفر از مناطق حادثه‌دیده به مکان امن انتقال یافتند و پیکر پنج نفر از جان‌باختگان نیز توسط نیروهای امدادی رهاسازی شد.

حوادث ترافیکی در صدر مأموریت‌های امدادی

وی با بیان اینکه بیشترین مأموریت‌های امدادی مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است، تصریح کرد: در سه‌ماهه نخست امسال، ۴۲ حادثه ترافیکی، ۳۳ مورد فوریت پزشکی، ۲۷ حادثه کوهستان و ۱۹ مورد مفقودی توسط نیروهای هلال‌احمر پوشش داده شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: امدادگران این جمعیت همچنین در حوادثی از جمله غرق‌شدگی، حمله حیوانات، آتش‌سوزی، حوادث اقلیمی، زلزله، حوادث دریایی و سایر سوانح نیز خدمات امدادی ارائه کردند.