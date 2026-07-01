غرق‌ شدگی مرد ۴۹ ساله در دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه گفت: روز چهارشنبه گزارش یک مورد غرق‌شدگی در دریاچه ارومیه به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، اما با وجود حضور تیم اورژانس، متاسفانه مردی ۴۹ ساله به دلیل شدت حادثه پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

رضازاده تاکید کرد: دریاچه ارومیه و سایر منابع آبی استان، به دلیل شرایط خاص بستر و ناپایداری‌های احتمالی، مکان مناسبی برای شنا نیستند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی از عموم هموطنان خواست با توجه به فصل گرما و افزایش تمایل به حضور در حاشیه منابع آبی، از ورود به آب‌های ناشناخته و فاقد امکانات ایمنی و غریق‌نجات جدا خودداری کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.