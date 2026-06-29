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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

بخشدار ویژه خارگ: جوانان بومی در اولویت اشتغال در جزیره هستند

بخشدار ویژه خارگ: جوانان بومی در اولویت اشتغال در جزیره هستند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: دستگاه‌ها و شرکت‌های نفتی موظف هستند در جذب نیرو، در صورت وجود نیروی متخصص، اولویت را به جوانان بومی این جزیره اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر،نگهدار حسین پور عصر دوشنبه در نشست کمیته اشتغال بخش ویژه خارگ با حضور اعضای کمیته، نمایندگان شرکت‌های نفتی و دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات بخشداری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش و همچنین تبریک هفته قوه قضائیه، از همراهی اعضای کمیته و نمایندگان شرکت‌های نفتی در سال گذشته قدردانی کرد و اظهار داشت: همکاری و همراهی مجموعه‌های نفتی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان جزیره قابل تقدیر است و امیدواریم در سال جدید نیز با هم‌افزایی بیشتر، شرایط مناسبی برای توسعه اشتغال در خارگ فراهم شود.

وی با اشاره به بندهای طرح امنیتی اشتغال در جزیره افزود: بر اساس این طرح، در تمامی فرآیندهای جذب نیرو اعم از نیروهای رسمی و پیمانکاری، اولویت با نیروهای بومی و متخصص جزیره است و در صورت نبود نیروی متخصص، از ظرفیت نیروهای استانی استفاده خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های آموزشی موجود در جزیره گفت: توسعه مهارت‌آموزی و برگزاری دوره‌های تخصصی متناسب با نیاز شرکت‌های نفتی می‌تواند زمینه اشتغال پایدار جوانان بومی را فراهم کند و باید از توانمندی مراکز آموزشی فعال در جزیره به بهترین شکل بهره گرفت.

حسین پور با بیان اینکه جزیره خارگ به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و زیرساختی نیازمند مدیریت جمعیت و کنترل تردد است، تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بومی علاوه بر رفع دغدغه‌های اجتماعی، از افزایش غیرضروری جمعیت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به مراجعات متعدد خانواده‌ها و مطالبه عمومی مردم در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: جوانان خارگی حق دارند از فرصت‌های شغلی موجود در جزیره بهره‌مند شوند و همه دستگاه‌ها باید با تغییر نگاه و رویکرد خود، شرایط را برای استفاده از ظرفیت نیروهای بومی فراهم کنند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به برخی موارد جذب نیرو در شرکت‌ها تأکید کرد: در مواردی که نیروهای بومی واجد شرایط وجود دارد، باید اولویت جذب به این افراد اختصاص یابد و دستگاه‌ها در این زمینه پاسخگو باشند.

وی از همکاری شرکت‌های نفتی، پایانه‌های نفتی، فلات قاره، بهداشت و درمان صنعت نفت، عملیات عمومی، شرکت ملی نفتکش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه اشتغال تقدیر کرد و افزود: اگرچه اشتغال به صورت نامحدود امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری مستمر جلسات کمیته اشتغال، شرایطی ایجاد کرد که رضایت‌مندی نسبی در میان جوانان جویای کار به وجود آید.

حسین پور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های نفتی، روند اشتغال نیروهای بومی در جزیره خارگ شتاب بیشتری گرفته و دغدغه‌های مردم در این حوزه کاهش یابد.

کد مطلب 6874623

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