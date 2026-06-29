بخشدار ویژه خارگ: جوانان بومی در اولویت اشتغال در جزیره هستند

به گزارش خبرنگار مهر،نگهدار حسین پور عصر دوشنبه در نشست کمیته اشتغال بخش ویژه خارگ با حضور اعضای کمیته، نمایندگان شرکتهای نفتی و دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات بخشداری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش و همچنین تبریک هفته قوه قضائیه، از همراهی اعضای کمیته و نمایندگان شرکتهای نفتی در سال گذشته قدردانی کرد و اظهار داشت: همکاری و همراهی مجموعههای نفتی در ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان جزیره قابل تقدیر است و امیدواریم در سال جدید نیز با همافزایی بیشتر، شرایط مناسبی برای توسعه اشتغال در خارگ فراهم شود.
وی با اشاره به بندهای طرح امنیتی اشتغال در جزیره افزود: بر اساس این طرح، در تمامی فرآیندهای جذب نیرو اعم از نیروهای رسمی و پیمانکاری، اولویت با نیروهای بومی و متخصص جزیره است و در صورت نبود نیروی متخصص، از ظرفیت نیروهای استانی استفاده خواهد شد.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در جزیره گفت: توسعه مهارتآموزی و برگزاری دورههای تخصصی متناسب با نیاز شرکتهای نفتی میتواند زمینه اشتغال پایدار جوانان بومی را فراهم کند و باید از توانمندی مراکز آموزشی فعال در جزیره به بهترین شکل بهره گرفت.
حسین پور با بیان اینکه جزیره خارگ به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و زیرساختی نیازمند مدیریت جمعیت و کنترل تردد است، تصریح کرد: ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان بومی علاوه بر رفع دغدغههای اجتماعی، از افزایش غیرضروری جمعیت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری میکند.
وی با اشاره به مراجعات متعدد خانوادهها و مطالبه عمومی مردم در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: جوانان خارگی حق دارند از فرصتهای شغلی موجود در جزیره بهرهمند شوند و همه دستگاهها باید با تغییر نگاه و رویکرد خود، شرایط را برای استفاده از ظرفیت نیروهای بومی فراهم کنند.
بخشدار ویژه خارگ همچنین با اشاره به برخی موارد جذب نیرو در شرکتها تأکید کرد: در مواردی که نیروهای بومی واجد شرایط وجود دارد، باید اولویت جذب به این افراد اختصاص یابد و دستگاهها در این زمینه پاسخگو باشند.
وی از همکاری شرکتهای نفتی، پایانههای نفتی، فلات قاره، بهداشت و درمان صنعت نفت، عملیات عمومی، شرکت ملی نفتکش و شرکت پخش فرآوردههای نفتی در حوزه اشتغال تقدیر کرد و افزود: اگرچه اشتغال به صورت نامحدود امکانپذیر نیست، اما میتوان با برنامهریزی، هماهنگی و برگزاری مستمر جلسات کمیته اشتغال، شرایطی ایجاد کرد که رضایتمندی نسبی در میان جوانان جویای کار به وجود آید.
حسین پور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری میان دستگاههای اجرایی و شرکتهای نفتی، روند اشتغال نیروهای بومی در جزیره خارگ شتاب بیشتری گرفته و دغدغههای مردم در این حوزه کاهش یابد.
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