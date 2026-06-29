به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در جریان سفر استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان همدان، مجموعهای از پروژههای توسعهای همراه اول امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ با دستور ستار هاشمی بهصورت ویدیو کنفرانسی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
پروژههایی که نشاندهنده تداوم سرمایهگذاری بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در تقویت زیرساختهای ارتباطی این خطه است.
همراه اول از آغاز دولت چهاردهم تاکنون مبلغ ۳۰۵ میلیارد تومان در طرحهای توسعه شبکه تلفن همراه استان همدان سرمایهگذاری کرده است.
این سرمایهگذاریها با هدف ارتقای کیفیت ارتباطات، افزایش ظرفیت شبکه و فراهمسازی امکان دسترسی شهروندان به سرویسهای مبتنی بر فناوریهای نوین انجام شده است.
در قالب این پروژهها، یک سایت نسل پنجمی (5G) دیگر در مرکز شهر همدان افتتاح شد و تعداد سایتهای مبتنی بر این نسل به ۱۰ رسید تا مشترکان این استان بتوانند تجربهای نوین و سرعتی چشمگیر در استفاده از خدمات دیجیتال داشته باشند.
همچنین یک سایت ارتباطی مبتنی بر نسلهای نوین در شهرستان رزن به بهرهبرداری رسید که بر اساس آن، جمعیت ۹۰۴ نفری روستای عینآباد، تحت پوشش پایدار اینترنت پرسرعت قرار گرفت.
امین بخشیزاده نماینده همراه اول در آیین افتتاح پروژههای ارتباطی با بیان اینکه ۷۵۳ سایت دایر در استان همدان داریم که ۵۰۰ سایت از آن، جاده ای و روستایی است؛ این خود گواهی است که نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور نگاه ویژهای به ارتباطات روستایی و توسعه عدالت ارتباطی دارد.
همچنین در این رویداد گفته شد که در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، سایت سوباشی اپراتور اول تلفن همراه کشور مورد اصابت قرار گرفت و نخستین شهید حوزه ارتباطات در آن مقطع، تقدیم انقلاب اسلامی شد.
این اقدامات همراه اول که در راستای سیاست توسعه فراگیر ارتباطات، کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمبرخوردار و ارتقای کیفیت خدمات در مرکز استان همدان انجام شده است، مورد توجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و ستار هاشمی از مجموعه زحمات همراه اول تقدیر و تشکر ویژه کرد و عنوان کرد، این سفر توفیقی بود که بتوانیم خدمت خانواده شهید احمدی نیز برسیم که سال گذشته به مقام والای شهادت نائل آمدند.
نظر شما