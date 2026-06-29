پزشکیان: حفظ وحدت و انسجام ملی، شرط عبور موفق از شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.



رئیس جمهور در این دیدار با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای ارتباطی نهاد روحانیت، بر اهمیت تعامل مؤثر و مستمر با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام تأکید کرد .



پزشکیان همچنین اقدامات دولت در حوزه اصلاح و تحول نظام آموزشی و آموزش‌وپرورش را از جمله اولویت‌های اساسی دولت چهاردهم برشمرد و لزوم هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور برای تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جاری کشور، حفظ وحدت انسجام ملی و پرهیز از هرگونه تفرقه‌افکنی را از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی دانست.



وی ضرورت هماهنگی دستگاه‌های رسانه‌ای کشور بر اساس سیاست‌های کلان را مهم شمرد .



رئیس جمهور همچنین با تشریح اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی، از پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد گشایش‌های اقتصادی خبر داد و تأکید کرد که نتایج این رویکرد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری اثربخش بوده است.



پزشکیان در ادامه، راهبرد «محله‌محوری و مسجدمحوری» را یکی از سیاست‌های مهم دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی عنوان کرد و گفت: چنانچه ظرفیت‌های مساجد به‌صورت اصولی و سازمان‌یافته فعال شود، بخش قابل توجهی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات با مشارکت مردم قابل مدیریت و حل خواهد بود.