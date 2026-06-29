به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی گلستان گزارش کمینه و بیشینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن دلند با ۳۶ درجه، اینچه‌برون با ۳۳.۷ درجه و انبارالوم با ۳۳ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند.

در مقابل، پارک ملی گلستان (تنگراه) با کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد و مراوه‌تپه نیز با ۱۸.۸ درجه در ردیف مناطق خنک گلستان قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، دمای هوای گرگان نیز بین ۲۱.۱ تا ۳۱.۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.