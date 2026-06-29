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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

آق‌قلا گرم‌ترین و پارک ملی گلستان خنک‌ترین نقطه استان شد

آق‌قلا گرم‌ترین و پارک ملی گلستان خنک‌ترین نقطه استان شد

گرگان- بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان، آق‌قلا با ثبت دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و پارک ملی گلستان با ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان ثبت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی گلستان گزارش کمینه و بیشینه دمای ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز دوشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن دلند با ۳۶ درجه، اینچه‌برون با ۳۳.۷ درجه و انبارالوم با ۳۳ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند.

در مقابل، پارک ملی گلستان (تنگراه) با کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد و مراوه‌تپه نیز با ۱۸.۸ درجه در ردیف مناطق خنک گلستان قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، دمای هوای گرگان نیز بین ۲۱.۱ تا ۳۱.۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کد مطلب 6874770

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