به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های جدید هواشناسی، امروز (یکشنبه، ۷ تیر) و فردا (دوشنبه، ۸ تیر)، ورود گرد و غبار به مناطق شمال شرق کشور از جمله استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: به احتمال زیاد بخشی از این ذرات گرد و غبار از صحرای قره‌قوم ترکمنستان منشأ می‌گیرد، اما یکی از معماهای هواشناسی در سال جاری، تداوم وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در استان اصفهان است که تاکنون دلیل آن به‌طور کامل مشخص نشده است.

اصغری بیان کرد: تا روز پنجشنبه (۱۱ تیر)، اوج افزایش سرعت وزش باد در استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود و مناطق شمالی و شرقی این استان از جمله خور، بیابانک، جندق، اردستان و چوپانان بیشترین تأثیر را خواهند داشت. این شرایط در استان سمنان نیز حاکم خواهد بود و برای استان یزد نیز از فردا تا پنجشنبه هشدار گرد و خاک صادر شده است.

هشدار نارنجی وزش باد در تهران

وی ادامه داد: برای استان تهران نیز هشدار سطح نارنجی وزش باد شدید در روز جاری صادر شده و احتمال وقوع حوادثی مانند واژگونی داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد، بنابراین شهروندان باید نکات ایمنی را جدی بگیرند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به الگوی بارش‌های این فصل گفت: در این مقطع از سال، وضعیت بارندگی در سواحل شمالی و جنوب شرق کشور به‌صورت متقابل عمل می‌کند؛ به این معنا که هر زمان بارش‌ها در سواحل شمالی تقویت شود، همزمان با تشدید بادهای ۱۲۰ روزه، میزان بارندگی در جنوب شرق کشور کاهش می‌یابد؛ شرایطی که امروز نیز شاهد آن هستیم.

وی تصریح کرد: ساکنان و مسافران استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات استان گلستان، امروز نسبت به وقوع رگبارهای سیل‌آسا هوشیار باشند. مناطقی از جمله نمین، مسال، چابکسر، چالوس و پل‌سفید از جمله نقاطی هستند که احتمال وقوع بارش‌های شدید در آن‌ها وجود دارد.

اصغری یادآور شد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب، شهروندان و مسافران باید از حضور در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات نیز تا بهبود شرایط جوی صرف‌نظر کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دریای خزر دست‌کم طی امروز و فردا مواج خواهد بود و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی و تفریحی مناسب نیست؛ از این رو توصیه می‌شود از هرگونه شنا و تفریحات دریایی در این مدت خودداری شود.