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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

پارک ملی گلستان با ۱۳.۲ درجه خنک‌ترین نقطه استان شد

پارک ملی گلستان با ۱۳.۲ درجه خنک‌ترین نقطه استان شد

گرگان-مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: صبح سه‌شنبه ۹ تیرماه، پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۳.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، کمینه دمای پارک ملی گلستان صبح سه‌شنبه ۹ تیرماه به ۱۳.۲ درجه سانتی‌گراد رسید و این منطقه خنک‌ترین نقطه استان ثبت شد.

بر پایه این گزارش، کلاله با ثبت دمای ۱۸.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان گلستان در میان مراکز شهرستان‌ها بود. همچنین آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین شهرستان استان اعلام شد.

دمای حداقل گرگان نیز صبح امروز ۱۸.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول امروز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبت‌شده در دیگر ایستگاه‌های استان شامل آق‌قلا ۱۹.۴، اینچه‌برون ۱۹.۱، بندرگز ۲۰.۸، بندرترکمن ۲۰.۱، علی‌آبادکتول ۱۸.۸، گنبدکاووس ۱۸.۴، مراوه‌تپه ۲۰.۶، مینودشت ۲۰.۱، هاشم‌آباد ۱۹.۷، کردکوی ۱۹.۴ و کارکنده ۱۹.۳ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6875509

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