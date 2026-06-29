به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور اعلام کرد: بر اساس این هشدار، فردا (سهشنبه، ۹ تیر)، در ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و شمال شرق تهران، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، تگرگ در مناطق مستعد و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط روز چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز در ارتفاعات و دامنههای نیمه شرقی آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، گیلان، مازندران، البرز، تهران، سمنان و گلستان ادامه خواهد داشت.
سازمان هواشناسی اعلام کرد که از پیامدهای این سامانه بارشی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال رانش زمین، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
این سازمان به شهروندان توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، انجام سفرهای غیرضروری، فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر خودداری کنند. همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادهباش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پلها و کانالها، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و نیز تسریع در برداشت محصولات کشاورزی تأکید شده است.
صدور هشدار زرد بارشهای رگباری و وقوع سیلاب برای ۲۰ استان
در ادامه، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور، اعلام کرد: بر اساس این هشدار، امروز (دوشنبه، ۸ تیر) جنوب و مرکز اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات استانهای سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات کرمان وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک مورد انتظار است.
همچنین فردا (سهشنبه، ۹ تیر) اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، ارتفاعات قزوین، البرز، قم، تهران، سمنان، جنوب و شرق خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان و جنوب کرمان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک خواهند بود.
این سامانه جوی، روز چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شمال اصفهان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه (۱۱ تیر) ارتفاعات مازندران، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان و شمال و شرق هرمزگان و روز جمعه (۱۲ تیر) شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات استانهای تهران و سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات جنوب کرمان با این شرایط جوی مواجه خواهند بود.
سازمان هواشناسی اعلام کرد که بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و نیز احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی از مهمترین مخاطرات این سامانه بارشی است.
بر همین اساس، این سازمان به شهروندان توصیه کرد از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند، در سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی احتیاط لازم را داشته باشند، از محلولپاشی و سمپاشی باغات در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند، در فعالیتهای طبیعتگردی احتیاط بیشتری به خرج دهند و نیروهای امدادی و شهرداریها نیز آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی داشته باشند.
نظر شما