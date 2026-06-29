به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۸ تیر) برای وزش باد و احتمال وقوع طوفانهای شدید ۱۲۰ روزه در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
وی افزود: این هشدار از امروز تا روز پنجشنبه (۱۱ تیر) اعتبار دارد و بهویژه مناطقی مانند هامون، نیمروز، زابل، هیرمند و همچنین نواحی شمالی استان کرمان را در بر میگیرد. از این رو، شهروندان باید در ترددهای جادهای حداکثر احتیاط را رعایت کنند و از انجام تفریحات طبیعتگردی و کوهنوردی در این مناطق خودداری شود.
اصغری بیان کرد: برای استانهای خوزستان و بوشهر نیز وقوع تندبادهای لحظهای طی ۳۶ ساعت آینده پیشبینی شده است که میتواند مخاطراتی را برای ساکنان این مناطق ایجاد کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از پدیدههای جوی پیشرو، ناپایداریهای موسمی به شکل رگبار و رعد و برق در ساعات بعدازظهر است که جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوبشرق استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، مناطقی مانند مهرستان، قصرقند، بزمان، جیرفت، بشاگرد و حاجیآباد بیشترین میزان بارندگی را در این سامانه تجربه خواهند کرد. روز گذشته نیز شهرستانهای سرباز و نیکشهر بیشترین میزان بارشهای رگباری را ثبت کردند.
وی یادآور شد: موضوع دیگری که طی روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، شکلگیری الگوی بارشهای سیلآسا در ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی است؛ الگویی که برای روزهای سهشنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) پیشبینی شده و از نظر شرایط جوی، یادآور سیلاب تابستان سال ۱۴۰۱ در منطقه امامزاده داوود است.
اصغری گفت: به همین دلیل برای استانهای تهران، مازندران، البرز و سمنان هشدار صادر شده و توصیه میشود مردم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه تا حد امکان از حضور در مناطق پرخطر، حاشیه رودخانهها و مسیلها به دلیل احتمال وقوع سیلاب و همچنین وزش باد شدید خودداری کنند.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه، ارتفاعات استان گلستان، بخشهایی از خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی نیز تحت تأثیر این الگوی جوی قرار خواهند گرفت، همچنین با استقرار این الگوی جوی، دستکم طی ۴۸ ساعت آینده در یکسوم شمالی کشور از جمله تهران، گرمای نامتعارف پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً متعادل خواهد بود.
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