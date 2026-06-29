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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

تداوم تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان

تداوم تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان

رشت- در ابن فیلم، صد و بیست و یکمین تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان را مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6874780

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