https://mehrnews.com/x3csjF ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6874780 استانها گیلان استانها گیلان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ تداوم تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان رشت- در ابن فیلم، صد و بیست و یکمین تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6874780 کپی شد مطالب مرتبط سلماسیها پای انقلاب ایستاده اند خیزش دوباره مردم آستانه اشرفیه در میدان عزاداری مردم لاهیجان در صد و بیست و دومین تجمع شبانه گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و بیست و یکم تجمع لنگرود حال و هوای محرمی مردم ارومیه در حماسه خیابان برچسبها لاهیجان تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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