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۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱

سلماسی‌ها پای انقلاب ایستاده اند

سلماسی‌ها پای انقلاب ایستاده اند

ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع حماسی مردم سلماس را دوشنبه شب در لبیک به ندای رهبری می بینید.

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کد مطلب 6874785

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