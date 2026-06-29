https://mehrnews.com/x3csjL ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱ کد مطلب 6874785 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱ سلماسیها پای انقلاب ایستاده اند ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع حماسی مردم سلماس را دوشنبه شب در لبیک به ندای رهبری می بینید. دریافت 21 MB کد مطلب 6874785 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع شبانه مردم لاهیجان در خیابان اجتماع صد و بیست و یکم بعثت خیابانی مردم شهرکرد سردار رضایی: انسجام ملت ایران بزرگترین پشتوانه در برابر دشمنان است طنین «اللهاکبر» در سنندج؛ تجدید میثاق مردم با آرمانهای وطن مردم نکا ایستاده پای ایران خیزش دوباره مردم مازندران برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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