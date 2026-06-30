درخشش پتروشیمی شازند با دریافت لوح ۵ ستاره تعالی سازمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اهدای جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی با حضور علی محمد بساق‌زاده مشاور و رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی و اعضای کمیته علمی جایزه، عباس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پتروشیمی شازند و جمعی از مدیران این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این آیین، پیمان رشیدی مدیر تعالی سازمانی پتروشیمی شازند توضیحاتی در خصوص روند حضور و ارزیابی این شرکت در دوازدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی ارائه و از زحمات تیم ارزیابی و داوری و همچنین حمایت‌های ارزنده مدیرعامل و همکاری سایر واحدها تقدیر و تشکر کرد.

عباس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پتروشیمی شازند نیز ضمن تقدیر از اعضای کمیته علمی و داوری جایزه تعالی اظهار کرد: پتروشیمی شازند برای نخستین بار در دوره ارزیابی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی حضور یافت و به اعتقاد من این جایزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که با روند علمی و فنی ارزیابی در بخش‌های مختلف ، ضمن محک زدن جایگاه شرکت و کسب تجربیات جدید، برخی از فرایندهای کاری اصلاح یا بهبود می یابد.

پتروشیمی‌شازند نعمت بزرگی برای صنعت پتروشیمی کشور است

مشاور و رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی نیز ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده عباس کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و تمام کارکنان و مدیران این شرکت، به جایگاه شرکت پتروشیمی شازند در سطح صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی نعمت بزرگی برای صنعت پتروشیمی کشور است و بسیاری از مدیران عامل این صنعت، برخاسته از دل مجموعه این شرکت هستند.

علی محمد یساق زاده در ادامه به تولیدات و زیرساخت‌های مهم این شرکت اشاره کرد و گفت: پتروشیمی شازند نخستین شرکت پتروشیمی در کشور است که پس از دفاع مقدس هشت ساله به بهره‌برداری رسید و زیرساخت‌های طراحی شده، واحدها وتولیدات منحصربه‌فرد و فضای سبز این مجتمع در سطح کشور کم‌نظیر است.

وی افزود: شازند «نیروساز» و «فکرساز»صنعت پتروشیمی است، ضمن آنکه تولیدات مهم این مجتمع نقش بسیار مهمی در تامین نیاز بازار داخلی و صادرات به کشورهای خارجی ایفا می‌کند.

در این جلسه فهیمه عبدی دبیر جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و آرش کاکاوند عضو کمیته علمی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی، توضیحاتی در خصوص روند ارزیابی شرکت‌ها در دوازدهمین دوره این جایزه ارائه و انتخاب شرکت پتروشیمی شازند و دریافت لوح و تندیس ۵ ستاره را تبریک گفتند.

همچنین اعضای کمیته علمی جایزه تعالی سازمانی با حضور در ناحیه صنعتی و سالن ماکت روم، از نزدیک با فعالیت‌های واحدهای تولیدی و روند تولیدات این مجتمع آشنا شدند.

شایان ذکر است پتروشیمی شازند برای نخستین بار در ارزیابی تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی حضور یافت که موفق به دریافت لوح و تندیس ۵ ستاره شد و کسب این جایزه در سطح صنایع پتروشیمی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است