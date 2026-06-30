به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زارع صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گلستان صادر شده است.

وی افزود: میزان صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی چهار درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش دلاری با کاهش ۱۵ درصدی مواجه بوده که بخش عمده آن ناشی از شرایط خاص کشور، محدودیت‌های ناشی از جنگ و نوسانات تجارت خارجی است.

زارع با بیان اینکه با وجود این شرایط، صادرکنندگان گلستانی توانسته‌اند روند صادرات را حفظ کنند، گفت: در حال حاضر محصولات استان به بیش از ۲۴ کشور جهان صادر می‌شود که ترکمنستان، قزاقستان، عراق، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان ۱۰ مقصد اصلی صادراتی گلستان هستند.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: محصولات صادراتی استان شامل ید، انواع آهن‌آلات، مواد غذایی، لبنیات و سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی است که از طریق فعالان اقتصادی استان به بازارهای هدف ارسال می‌شود.

وی با اشاره به روند صادرات در سال گذشته اظهار کرد: رکورد صادرات گلستان در مهر و آبان سال ۱۴۰۴ به ثبت رسید؛ به‌گونه‌ای که تنها در مهرماه بیش از ۵۲.۷ میلیون دلار و در آبان‌ماه نیز ۵۱.۸ میلیون دلار صادرات از استان انجام شد که از رکوردهای کم‌سابقه تجارت خارجی گلستان به شمار می‌رود.

زارع در ادامه به وضعیت واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار، ۶۹.۲ درصد واحدهای صنعتی گلستان فعال هستند، ۲۶.۲ درصد در وضعیت نیمه‌فعال قرار دارند و تنها ۴.۶ درصد واحدها راکد هستند.

وی افزود: از مجموع واحدهای صنعتی استان، ۲۷۱ واحد با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت، ۲۳۹ واحد با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد، ۲۷۶ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۹ درصد و ۲۲ واحد با بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل صمت گلستان با بیان اینکه تعداد واحدهای راکد استان طی سال‌های اخیر کاهش یافته است، گفت: بخشی از این واحدها با حمایت‌های انجام شده به چرخه تولید بازگشته‌اند و تعدادی نیز پس از واگذاری مجدد، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

زارع یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل را ایجاد ارتباط نزدیک با صنعتگران، معدنکاران و اصناف دانست و گفت: تلاش ما این است که فعالان اقتصادی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت را خانه خود بدانند و مشکلاتشان بدون واسطه شنیده و پیگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش و منابع مالی اظهار کرد: بخشی از تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به گلستان در حال طی مراحل اداری است و به‌زودی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا روند پرداخت به واحدهای تولیدی آغاز شود.

زارع ابراز امیدواری کرد با همکاری شبکه بانکی، این منابع در کوتاه‌ترین زمان جذب استان شود و بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی برطرف شود.

وی با تأکید بر نقش «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در حل مشکلات سرمایه‌گذاران گفت: جلسات این ستاد به صورت هفتگی برگزار می‌شود و مسائل واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی، امور اراضی، محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بررسی و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده و سایر مصوبات نیز در مراحل پیگیری قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید است.

زارع با اشاره به ضرورت توسعه صنایع بزرگ در استان گفت: توسعه صنایع مادر نیازمند تکمیل زیرساخت‌هایی همچون برق، گاز، آب، حمل‌ونقل، راه و تأمین زمین است و تحقق این هدف تنها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه اقتصادی گلستان دانست و تصریح کرد: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال ـ جنوب، برخورداری از زیرساخت‌های ریلی و زمینی و دسترسی مناسب به بازار کشورهای آسیای میانه، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور را دارد.

زارع خاطرنشان کرد: امروز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در منطقه آزاد اینچه‌برون اعلام آمادگی کرده‌اند و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری استانداری و سایر دستگاه‌ها، هدایت سرمایه‌گذاران به این منطقه را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: نگاه توسعه‌محور مدیریت استان، برگزاری بازدیدهای میدانی و پیگیری مستمر مشکلات واحدهای تولیدی، زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و رشد اقتصادی گلستان در سال‌های آینده خواهد بود.