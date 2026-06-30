ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نسبی دما در روزهای آینده اظهار داشت: تا اواخر هفته، دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه افزایش خواهد داشت و در مناطق شمالی و سردسیر استان، دمای بیشینه به ۳۷ تا ۳۹ درجه و در مناطق گرمسیری به ۴۷ تا ۴۹ درجه خواهد رسید.

وی افزود: امروز و فردا در مناطق جنوبی و همچنین مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال افت کیفیت هوا و گرد و غبار محلی در این نواحی وجود دارد.

رستمی در پایان توصیه کرد: با توجه به افزایش دما و وزش باد، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.