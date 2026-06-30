منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، جنوبشرق انارک را لرزاند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمینلرزه، چهار تیم ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و بررسیهای میدانی در محدودههای مرتبط انجام گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه انارک در حوزه جغرافیایی شهرستان نائین قرار دارد، گفت: خوشبختانه بر اساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
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