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۹ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۷

زلزله ۳.۴ ریشتری در جنوب‌شرق انارک خسارتی نداشت

زلزله ۳.۴ ریشتری در جنوب‌شرق انارک خسارتی نداشت

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در جنوب‌شرق انارک از توابع شهرستان نائین خبر داد و گفت: پس از اعزام تیم‌های ارزیال خسارتی گزارش نشد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، جنوب‌شرق انارک را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، چهار تیم ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و بررسی‌های میدانی در محدوده‌های مرتبط انجام گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه انارک در حوزه جغرافیایی شهرستان نائین قرار دارد، گفت: خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

کد مطلب 6874884

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