منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین، جنوب‌شرق انارک را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، چهار تیم ارزیاب به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و بررسی‌های میدانی در محدوده‌های مرتبط انجام گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه انارک در حوزه جغرافیایی شهرستان نائین قرار دارد، گفت: خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.