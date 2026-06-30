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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

مدیریت پارکینگ‌های خسروی هوشمندتر می‌شود

مدیریت پارکینگ‌های خسروی هوشمندتر می‌شود

کرمانشاه - رئیس پلیس پیشگیری استان کرمانشاه از اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و ارتقای تدابیر امنیتی در پارکینگ‌های مرز خسروی برای خدمات‌رسانی بهتر به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از هوشمندسازی مدیریت پارکینگ‌های مرز خسروی در ایام اربعین خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به زائران با بهره‌گیری از تجهیزات و سازوکارهای نوین انجام خواهد شد.

سرهنگ غلامرضا چهری در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعین با فرماندار قصرشیرین، تأمین امنیت و آرامش خاطر زائران و حفاظت از خودروهای آنان را از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس برشمرد و اظهار کرد: اجرای ۲۲ الزام امنیتی در پارکینگ‌های مرز خسروی نقش مؤثری در ساماندهی خدمات و مدیریت تردد زائران خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اربعین امسال افزود: نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در ورودی و خروجی پارکینگ‌ها، توسعه سامانه‌های پایش تصویری، شماره‌گذاری و نام‌گذاری پارکینگ‌ها، نصب تابلوهای راهنما و استفاده از بالن‌های راهنما از جمله این اقدامات است.

رئیس پلیس پیشگیری استان کرمانشاه همچنین از راه‌اندازی سامانه پیامکی برای ثبت اطلاعات خودروها و اطلاع‌رسانی محل استقرار، زمان ورود و مشخصات پارکینگ به زائران خبر داد و گفت: این اقدام موجب کاهش سردرگمی زائران هنگام بازگشت و تسهیل فرآیند خدمات‌رسانی خواهد شد.

چهری در پایان بر ضرورت تکمیل روشنایی پارکینگ‌ها، استقرار خودروهای آتش‌نشانی، پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل داخلی در پارکینگ‌های بزرگ، ایجاد امکانات رفاهی و بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات حفاظتی دارای مجوز برای تأمین نگهبانی شبانه‌روزی تأکید کرد.

کد مطلب 6874906

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