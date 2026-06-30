به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از هوشمندسازی مدیریت پارکینگ‌های مرز خسروی در ایام اربعین خبر داد و گفت: خدمات‌رسانی به زائران با بهره‌گیری از تجهیزات و سازوکارهای نوین انجام خواهد شد.

سرهنگ غلامرضا چهری در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعین با فرماندار قصرشیرین، تأمین امنیت و آرامش خاطر زائران و حفاظت از خودروهای آنان را از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس برشمرد و اظهار کرد: اجرای ۲۲ الزام امنیتی در پارکینگ‌های مرز خسروی نقش مؤثری در ساماندهی خدمات و مدیریت تردد زائران خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اربعین امسال افزود: نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در ورودی و خروجی پارکینگ‌ها، توسعه سامانه‌های پایش تصویری، شماره‌گذاری و نام‌گذاری پارکینگ‌ها، نصب تابلوهای راهنما و استفاده از بالن‌های راهنما از جمله این اقدامات است.

رئیس پلیس پیشگیری استان کرمانشاه همچنین از راه‌اندازی سامانه پیامکی برای ثبت اطلاعات خودروها و اطلاع‌رسانی محل استقرار، زمان ورود و مشخصات پارکینگ به زائران خبر داد و گفت: این اقدام موجب کاهش سردرگمی زائران هنگام بازگشت و تسهیل فرآیند خدمات‌رسانی خواهد شد.

چهری در پایان بر ضرورت تکمیل روشنایی پارکینگ‌ها، استقرار خودروهای آتش‌نشانی، پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل داخلی در پارکینگ‌های بزرگ، ایجاد امکانات رفاهی و بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات حفاظتی دارای مجوز برای تأمین نگهبانی شبانه‌روزی تأکید کرد.