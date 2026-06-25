۵۸ گیت در مرز خسروی برای اربعین فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی حداکثری پلیس برای تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تمامی محورهای منتهی به مرز خسروی تحت پوشش انتظامی و ترافیکی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به قرار گرفتن ۶۳۸ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ترافیک، تأمین امنیت و تسهیل عبور و مرور زائران در این مسیرها انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از استقرار ۱۰ پاسگاه فرماندهی متشکل از ۳۸ بلوک عملیاتی در مسیرهای تردد زائران خبر داد و گفت: این اقدام همانند سال گذشته با هدف ایجاد نظم بیشتر و ارتقای خدمات انتظامی اجرا خواهد شد.

حاجیان همچنین از ابلاغ مأموریت‌های تخصصی به یگان‌های مختلف انتظامی از جمله پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، پلیس راه و راهور و معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد و افزود: تمامی بخش‌ها برای اجرای مأموریت‌های اربعین آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های انتظامی، امنیتی و ترافیکی در طول مسیر تردد زائران اظهار کرد: این گشت‌ها از ورودی استان در کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی مستقر خواهند بود و امنیت زائران را تأمین می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از وجود بیش از ۳۳۰ موکب، توقفگاه و زائرسرا در مسیر اربعین خبر داد و گفت: ۲۳ ایستگاه ثابت و سیار پلیس نیز در این مسیر پیش‌بینی شده است تا در مواقع ضروری خدمات راهنمایی و امدادی لازم را به زائران ارائه دهند.

حاجیان استفاده از ظرفیت «پلیس‌یاران اربعین» را از دیگر برنامه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: افراد آموزش‌دیده و مورد تأیید در موکب‌ها، توقفگاه‌ها، ایستگاه‌های پلیس و پایانه مرزی برای خدمت‌رسانی به زائران به‌کارگیری خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های پارکینگ خودروهای زائران گفت: در حال حاضر ظرفیت پارک ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو در استان فراهم شده و پارکینگ‌ها نیز به سامانه‌های پلاک‌خوان و بارکدخوان مجهز شده‌اند تا فرآیند شناسایی و تحویل خودروها با سهولت بیشتری انجام شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از فعال بودن ۵۸ گیت در مرز خسروی خبر داد و تصریح کرد: در صورت افزایش حجم تردد زائران، امکان افزایش تعداد گیت‌ها تا ۱۰۰ مورد نیز وجود دارد.