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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

۵۸ گیت در مرز خسروی برای اربعین فعال است

۵۸ گیت در مرز خسروی برای اربعین فعال است

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی کامل پلیس برای مأموریت اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ۵۸ گیت در مرز خسروی برای خدمات‌رسانی به زائران فعال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه از آمادگی حداکثری پلیس برای تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تمامی محورهای منتهی به مرز خسروی تحت پوشش انتظامی و ترافیکی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به قرار گرفتن ۶۳۸ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان در مسیر تردد زائران افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ترافیک، تأمین امنیت و تسهیل عبور و مرور زائران در این مسیرها انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از استقرار ۱۰ پاسگاه فرماندهی متشکل از ۳۸ بلوک عملیاتی در مسیرهای تردد زائران خبر داد و گفت: این اقدام همانند سال گذشته با هدف ایجاد نظم بیشتر و ارتقای خدمات انتظامی اجرا خواهد شد.

حاجیان همچنین از ابلاغ مأموریت‌های تخصصی به یگان‌های مختلف انتظامی از جمله پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، امنیت اقتصادی، پلیس راه و راهور و معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد و افزود: تمامی بخش‌ها برای اجرای مأموریت‌های اربعین آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های انتظامی، امنیتی و ترافیکی در طول مسیر تردد زائران اظهار کرد: این گشت‌ها از ورودی استان در کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی مستقر خواهند بود و امنیت زائران را تأمین می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از وجود بیش از ۳۳۰ موکب، توقفگاه و زائرسرا در مسیر اربعین خبر داد و گفت: ۲۳ ایستگاه ثابت و سیار پلیس نیز در این مسیر پیش‌بینی شده است تا در مواقع ضروری خدمات راهنمایی و امدادی لازم را به زائران ارائه دهند.

حاجیان استفاده از ظرفیت «پلیس‌یاران اربعین» را از دیگر برنامه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: افراد آموزش‌دیده و مورد تأیید در موکب‌ها، توقفگاه‌ها، ایستگاه‌های پلیس و پایانه مرزی برای خدمت‌رسانی به زائران به‌کارگیری خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های پارکینگ خودروهای زائران گفت: در حال حاضر ظرفیت پارک ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو در استان فراهم شده و پارکینگ‌ها نیز به سامانه‌های پلاک‌خوان و بارکدخوان مجهز شده‌اند تا فرآیند شناسایی و تحویل خودروها با سهولت بیشتری انجام شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از فعال بودن ۵۸ گیت در مرز خسروی خبر داد و تصریح کرد: در صورت افزایش حجم تردد زائران، امکان افزایش تعداد گیت‌ها تا ۱۰۰ مورد نیز وجود دارد.

کد مطلب 6870664

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