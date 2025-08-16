کاهش ۴۰ درصدی وقوع سرقت در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاریمهر، سرهنگ "غلامرضا چهری اظهار داشت: همزمان با آغاز مأموریت بزرگ اربعین، پلیس کرمانشاه با همه توان برای تأمین امنیت زائران و پیشگیری از وقوع سرقت بسیج شد.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات پیشگیرانه و حضور مستمر نیروهای پلیس وقوع سرقت در ۱۸ روز سپری شده از ماه صفر ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

سرهنگ چهری همچنین با اشاره به دستگیری ۲۴ سارق در این مدت، گفت: این تعداد دستگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۳ نفر بوده است، ۸۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر بکار گیری بیشتر نیروهای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، یک هزار و ۵۷ نفر از پلیس یاران اربعین نیز در موکب ها و پایانه مرزی خسروی به کار گیری شدند.

وی در پایان گفت: مأموران انتظامی شبانه روز در موکب ها، پارکینگ‌ها، پایانه خسروی و دیگر محل‌های تردد زوار حضور دارند و لاش می‌کنند تا از وقوع سرقت جلوگیری کنند.