جزئیات شهادت مأمور پلیس کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه ۱۱ تیر، یک اکیپ انتظامی شهرستان کرمانشاه هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شد و برای بررسی‌های بیشتر، خودرو را متوقف کرد.

بر اساس این گزارش، پس از توقف خودرو و در حالی که مأموران برای انجام اقدامات قانونی به سمت آن در حرکت بودند، سرنشینان خودرو با سلاح به سوی نیروهای انتظامی تیراندازی کرده و سپس از محل متواری شدند.

در پی این تیراندازی، سرهنگ دوم «محسن چهری» از نیروهای انتظامی شهرستان کرمانشاه بر اثر اصابت گلوله مجروح شد و به شهادت رسید.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه همچنین اعلام کرد: هویت عامل تیراندازی از سوی پلیس شناسایی شده و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای دستگیری وی با جدیت ادامه دارد.

در پایان این اطلاعیه، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم «محسن چهری»، آمده است که زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و تدفین پیکر این شهید متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.