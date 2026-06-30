به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، صبح سه‌شنبه در نشست بررسی روند اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه اظهار کرد: این پروژه مهم‌ترین طرح عمرانی حوزه حمل‌ونقل شهری در کلانشهر کرمانشاه است و تکمیل فاز نخست آن باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور افزود: برای تکمیل فاز نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه، ۲.۶ همت اعتبار پیش‌بینی شده و با اقدامات انجام شده، تأمین مالی مناسبی برای اجرای این طرح صورت گرفته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز نخست با شتاب مطلوبی در حال انجام است، گفت: مردم کرمانشاه سال‌هاست در انتظار بهره‌برداری از این پروژه هستند و باید تکمیل مسیر کارمندان تا میدان آزادی با جدیت دنبال شود.

نجفی نقش قطار شهری را در کاهش بار ترافیکی و ارتقای حمل‌ونقل عمومی کلانشهر کرمانشاه مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این طرح، شهروندان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی در پایان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تکمیل پروژه تأکید کرد و از شهرداری کرمانشاه خواست تا هفته آینده برنامه زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف فاز نخست را تا زمان بهره‌برداری ارائه کند.