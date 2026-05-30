به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست کارگروه مدیریت شهری کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شهرداری، بر ضرورت اجرای پروژه‌های بزرگ، نوآورانه و ماندگار در سطح شهر تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید از روزمرگی فاصله گرفته و با تعریف طرح‌های اثرگذار و تحول‌آفرین، رضایت شهروندان را جلب کند.

وی با اشاره به گستردگی وظایف شهرداری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی افزود: مدیریت شهری ناگزیر از اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌هاست و باید با رویکردی پویا و مبتنی بر نیازهای شهروندان، مسیر توسعه شهر را با سرعت بیشتری دنبال کند.

استاندار کرمانشاه حضور میدانی شهرداران در محلات و ارتباط مستقیم با مردم را ضروری دانست و اظهار کرد: شنیدن مطالبات شهروندان و پیگیری عملی مشکلات آنان نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد و مدیران شهری باید این رویکرد را بیش از گذشته تقویت کنند.

حبیبی همچنین بر ضرورت تعریف پروژه‌های درآمدزا برای شهرداری تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی نیازمند منابع مالی پایدار است و باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه پروژه‌های اقتصادی و شهری بهره ببرد.

وی با اشاره به پروژه قطار شهری کرمانشاه، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استفاده از خودروهای برقی و مکانیزه شدن خدمات حمل‌ونقل را از اولویت‌های مهم مدیریت شهری برشمرد و خواستار تسریع در روند اجرای این برنامه‌ها شد.

استاندار کرمانشاه ایجاد پیاده‌راه، مسیرهای سلامت و دوچرخه‌سواری، ساماندهی متکدیان، انتقال مشاغل مزاحم، راه‌اندازی شهربازی و تعیین تکلیف شهرک ضایعاتی را از مطالبات مهم شهروندان عنوان کرد و افزود: این پروژه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.

وی از پیگیری برای احداث پردیس مفاخر کرمانشاه خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اعتبار این پروژه تأمین خواهد شد و مکان مناسب برای اجرای آن نیز تعیین می‌شود.

حبیبی بر ضرورت زمان‌بندی دقیق پروژه‌های شهری و نصب تابلوهای روزشمار تأکید کرد و گفت: شهروندان باید روند پیشرفت طرح‌های شهری را به صورت شفاف مشاهده کنند و از زمان بهره‌برداری پروژه‌ها آگاه باشند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی نیروهای کارگری شهرداری را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این اقدام موجب افزایش رضایت کارکنان شده و لازم است روند آن تا دستیابی به نتایج کامل ادامه پیدا کند.

وی همچنین شفاف‌سازی نحوه محاسبه و وصول عوارض شهری را ضروری خواند و گفت: ارائه اطلاعات دقیق و مستند به شهروندان، اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه همراهی بیشتر مردم با مدیریت شهری را فراهم می‌کند.

حبیبی با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در سطح شهر، خواستار افزایش سرعت عملیات اجرایی شد و افزود: با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله شیفت‌های شبانه، باید روند بهسازی معابر و خیابان‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه نظافت و خدمات شهری، بر نوسازی مخازن زباله، توسعه تجهیزات خدماتی و استمرار حمایت مدیریت ارشد استان از پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای شهرداری کرمانشاه تأکید کرد.