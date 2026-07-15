به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور به استان کرمانشاه، بر ضرورت پیگیری مستمر پروژههای مصوب و جذب اعتبارات تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید اجرای مصوبات این سفر را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفرهای استانی رئیسجمهور بر اساس نیازها و اولویتهای توسعهای هر استان اختصاص مییابد، افزود: علاوه بر پروژههای عمرانی، بخشی از این مصوبات به حمایت از بخش خصوصی، ایجاد سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان اختصاص دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در جریان سفر رئیسجمهور به استان، مبلغ ۲۶ هزار میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان اعتبار برای اجرای ۷۵ پروژه اولویتدار در بخشهای مختلف مصوب شد که میتواند نقش مؤثری در شتاببخشی به روند توسعه استان داشته باشد.
نجفی با بیان اینکه پس از پایان سفر، کمیته ویژه پیگیری مصوبات با دستور استاندار تشکیل شده است، گفت: این کمیته تاکنون در جلسات متعدد، روند پیشرفت پروژهها، وضعیت تخصیص اعتبارات و اقدامات انجامشده توسط دستگاههای اجرایی را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار داده است.
وی در پایان تأکید کرد: میزان پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور و جذب اعتبارات از وزارتخانههای مربوطه، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود و در همین راستا، آخرین وضعیت پروژههای دستگاههایی از جمله آب منطقهای، آبفا، برق منطقهای، راه و شهرسازی، علوم پزشکی، بنیاد مسکن، شهرداری کرمانشاه و سایر دستگاههای اجرایی در این نشست بررسی شد.
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