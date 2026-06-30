مهر و موم ۳ واحد صنفی مشاور املاک و اتوگالری در یاسوج

کیامرث رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای گشت مشترک بازرسی و نظارت با مشارکت بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف و معاونت اتحادیه مشاوران املاک در یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این گشت با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی مشاوران املاک و اتوگالریهای خودرو، کنترل رعایت ضوابط صنفی، نصب نرخنامه مصوب اتحادیه، درج قیمت کالا و خدمات، بررسی اعتبار پروانه کسب و پیشگیری از تخلفات احتمالی انجام شد.
وی تصریح کرد: در این طرح، ۱۲ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد، ۳ واحد به علت نداشتن پروانه کسب و بیتوجهی به اخطارهای مکرر صادره، با هماهنگی مراجع ذیربط مهر و موم شدند.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان ادامه داد: همچنین برای ۸ واحد صنفی به دلیل تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، نصب نکردن نرخنامه مصوب اتحادیه و سایر موارد مغایر با مقررات صنفی، اخطاریه کتبی صادر و پرونده تخلفات آنان برای رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی با تأکید بر تداوم بازرسیهای مشترک در سطح بازار، از همه واحدهای صنفی خواست با رعایت قوانین و مقررات صنفی، نسبت به دریافت و تمدید پروانه کسب، نصب نرخنامه مصوب و درج قیمت کالا و خدمات اقدام کنند تا از برخوردهای قانونی جلوگیری شود.
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