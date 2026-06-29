گشت مشترک نظارتی از واحدهای درودگری یاسوج؛صدور ۲۰ اخطار برای متخلفان

کیامرث رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور نمایندگان اتاق اصناف، بسیج اصناف و رئیس صنف درودگران در روز گذشته از واحدهای صنفی درودگران یاسوج خبر داد و افزود: در این بازرسی که از واحدهای صنفی مستقر در مناطق بلکو، شرف‌آباد و شهرک جوشکاران انجام گرفت، عملکرد واحدها از نظر نصب و رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف یاسوج تصریح کرد: در پایان این بازدیدها، برای ۲۰ واحد صنفی به دلیل مشاهده تخلفات و یا نواقص در اجرای ضوابط، اخطاریه کتبی صادر و تذکرات لازم به متصدیان این واحدها ارائه شد.

رحمانی تأکید کرد: اجرای گشت‌های مشترک بازرسی به‌صورت مستمر ادامه دارد و رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب اتحادیه و قوانین صنفی از سوی تمامی واحدهای صنفی مورد رصد و نظارت قرار می‌گیرد.