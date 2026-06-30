به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه‌شنبه در بدو ورود به پارک مدیای شهرستان شاهرود وابسته به پارک علم و فناوری استان سمنان، در آغاز سفر خود به این استان، توسعه صادرات دانش‌بنیان را از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم دانست.

وی با اشاره به نقش مؤثر پارک مدیا در حوزه ساخت انیمیشن و تولید محتوای دیجیتال، افزود: این مجموعه که از زیرمجموعه‌های پارک علم و فناوری استان سمنان به‌شمار می‌رود، ظرفیت بالایی دارد که باید بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

افشین با تأکید بر لزوم صادرات محصولات تولیدی در حوزه مدیا، خاطرنشان کرد: تولید انیمیشن با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و هر محتوایی که قابلیت صادرات داشته باشد، باید در اولویت قرار بگیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، صادرات دانش‌بنیان در صنایع خلاب را یکی از ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور دانست و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است.

وی همچنین تصریح کرد: صادرات دانش‌بنیان در صنایع خلاق، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، می‌تواند اثرات اجتماعی مثبتی نیز به همراه داشته باشد و پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور در این مسیر نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند.

گفتنی است، پارک مدیای شاهرود، وابسته به پارک علم و فناوری استان سمنان، با تجهیزاتی نظیر استودیوهای ساخت انیمیشن، بازی، پرده کروماکی، استودیوهای ضبط پادکست و ... به بهره‌برداری رسید.